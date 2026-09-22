El distrito ofrece el estadio de Techo para el partido de la final de ida entre Santa Fe y Cali

Tras la reciente polémica por la utilización del estadio El Campín de Bogotá para eventos culturales, como el concierto de BTS, y la cancelación del partido de la liga femenina entre Santa Fe y Cali, la alcaldía de Bogotá confirmó que prestarán el estadio de Techo, del sur occidente de la capital, para que pueda disputarse el compromiso en la noche del miércoles 23 de septiembre a las 7:00pm.

Por medio de un comunicado, el IDRD aseguró que se ha hecho una millonaria inversión para que la grama del estadio esté en óptimas condiciones para los encuentros deportivos.

“Techo es un escenario con condiciones para el fútbol de alto nivel. Tras una inversión de $8.140 millones para el Mundial Femenino Sub-20 de 2024, cuenta con la primera grama híbrida del país y un mantenimiento técnico permanente que, en 2026, llevó a la Selección Colombia masculina a elegirlo para su preparación de cara a la Copa del Mundo”, concluyó el IDRD.

Ante esto, por parte del equipo capitalino, Santa Fe, emitió un comunicado con la postura del Club asegurando que les preocupa la administración que se le ha dado por parte de Sencia al mítico Nemesio Camacho El Campin reiterando que en ese escenario debe prevalecer los eventos deportivos, sobre todo los partidos de carácter nacional e internacional.