Dayro Moreno amargó el regreso del Cúcuta a la primera división

Este lunes, a las 4:00 de la tarde, con una temperatura de 29 grados centígrados, en el estadio General Santander, el Cúcuta recibió al Once Caldas de Manizales. Sin embargo, su regreso a la primera división no tuvo el final esperado por culpa de Dayro Moreno, quien apareció en momentos claves para anotar un doblete.

En el minuto 35, un penalti, discutido en el VAR, le permitió al equipo rojinegro asumir la delantera del partido. Jaime Peralta cobró la pena máxima y anotó.

Sin embargo, el triunfo del Cúcuta fue temporal. Todo comenzó cuando en el minuto 53 el equipo local tuvo que continuar el partido con diez jugadores, luego de que el delantero Jaime Peralta fuera sancionado con tarjeta roja.

Entretanto, también por pena máxima, en el minuto 62, Dayro Moreno marcó el gol del empate. En el minuto 87, cerca de la culminación del partido, el máximo anotador del fútbol colombiano concretó el 2-1, otorgándole la primera victoria al equipo manizalita.



Esta derrota empaña el valor especial que este partido tenía para el Cúcuta Deportivo, ya que, luego de más de cinco años y tras superar múltiples crisis de gobernabilidad y financieras, el conjunto rojinegro regresó a la Liga BetPlay del fútbol profesional colombiano.



Próximos partidos

Próximamente, por la segunda fecha de la Liga BetPlay, el Cúcuta Deportivo jugará como visitante frente al Internacional de Bogotá, mientras que Once Caldas recibirá en Manizales al Independiente Santa Fe de Bogotá.

Con este partido culminó la fecha de apertura de la Liga BetPlay. Los equipos que sumaron tres puntos fueron Llaneros, Nacional con goleada, Pasto, Fortaleza, América, Bucaramanga, Jaguares y Tolima. El único empate fue el de Santa Fe y Águilas Negras, en Bogotá.