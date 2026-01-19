En vivo
Dayro Moreno amargó el regreso del Cúcuta a la primera división

Dayro Moreno amargó el regreso del Cúcuta a la primera división

El conjunto motilón esperaba empezar su camino en la liga con victoria ante su público, pero se encontró con el experimentado goleador que aprovechó las oportunidades en el arco rival.

