Cúcuta Deportivo debuta en la primera contra Once Caldas tras asesinato de hincha

A las 4:00 de la tarde, en el estadio General Santander, el Cúcuta Deportivo recibirá a Once Caldas. Tras más de cinco años y luego de atravesar diversas crisis administrativas y financieras, el equipo rojinegro regresa a la Liga BetPlay del fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, el debut del motilón está precedido por una tragedia que sucedió en inmediaciones al estadio y que terminó en la muerte de un reconocido hincha.



Cúcuta debuta en primera

El Cúcuta viene de disputar dos partidos amistosos. El primero fue ante San Lorenzo, encuentro que ganó con un gol del venezolano Luifer Hernández, quien no fue convocado para esta primera fecha. El segundo amistoso fue frente a Huracán de Montevideo, duelo que terminó igualado 1-1. Por su parte, Once Caldas inicia la competencia con el debut del centro campista Jaime Alvarado.

En Cúcuta, la temperatura es de 29 grados. El partido será transmitido a través del canal de YouTube de Blu Radio.

Asesinan a hincha

En la noche del domingo, 18 de enero, aficionados del motilón estaban reunidos para cuadrar lo que sería el recibimiento al equipo en su regreso a primera división, pero fueron interrumpidos por un grupo de hombres armados que llegaron al lugar y los atacaron con arma de fuego.



De acuerdo con las autoridades, este violento hecho, que vuelve a manchar al fútbol colombiano, acabó con la vida del joven Diego Alejandro Galvis y dejó heridos a otras tres personas.

Galvis era reconocido entre los aficionados por su papel al tocar el redoblante y apoyar continuamente al equipo en los diferentes partidos.

Por su puesto, las autoridades recopilan evidencias y testimonios para dar con los responsables de este hecho y ponerlos a disposición de la justicia.