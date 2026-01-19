En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Cúcuta Deportivo debuta en la primera contra Once Caldas tras asesinato de hincha

Cúcuta Deportivo debuta en la primera contra Once Caldas tras asesinato de hincha

El motilón no puede festejar al 100 % su regreso a la A, pues horas antes del partido se presentó un trágico hecho que enluta a una familia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad