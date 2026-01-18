En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sneyder Pinilla
Lista Clinton
Guaviare
Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Junior cayó 0-2 ante Tolima en el debut oficial de Luis Fernando Muriel en la Liga BetPlay 2026-I

Junior cayó 0-2 ante Tolima en el debut oficial de Luis Fernando Muriel en la Liga BetPlay 2026-I

Uno de los momentos más polémicos del partido se presentó al minuto 79, cuando el árbitro central expulsó a Muriel tras una fuerte infracción.

Junior cayó 0-2 ante Tolima en el debut oficial de Luis Fernando Muriel en la Liga BetPlay 2026-I
Junior cayó 0-2 ante Tolima en el debut oficial de Luis Fernando Muriel en la Liga BetPlay 2026-I
Foto: X @JuniorClubSA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad