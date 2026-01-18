Junior cayó 0-2 ante Tolima en el debut oficial de Luis Fernando Muriel en la Liga BetPlay 2026-I

El debut de Luis Fernando Muriel con Junior de Barranquilla no fue el esperado. El delantero de 34 años, uno de los fichajes más destacados para la Liga BetPlay 2026-I, sumó sus primeros minutos oficiales en el fútbol colombiano durante la derrota 0-2 frente a Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano, por la primera jornada del campeonato.

Muriel ingresó al inicio del segundo tiempo en reemplazo de Teófilo Gutiérrez, en un intento del técnico Alfredo Arias por cambiar la dinámica del encuentro. No obstante, el equipo barranquillero ya estaba en desventaja tras los goles de Juan Pablo ‘Tatay’ Torres y Jersson González, anotados en los primeros 20 minutos, que reflejaron la efectividad del conjunto tolimense en ataque y las dificultades defensivas del local.

Durante los 45 minutos que estuvo en cancha, el atacante mostró movilidad y participación ofensiva. Incluso llegó a marcar en una de sus primeras intervenciones, pero la acción fue invalidada por fuera de lugar. Posteriormente, probó con remates de media distancia y un tiro libre que terminó impactando en la barrera, sin lograr vulnerar el arco defendido por Volpi.

Uno de los momentos más polémicos del partido se presentó al minuto 79, cuando el árbitro central expulsó a Muriel tras una fuerte infracción. Sin embargo, luego de la revisión del VAR, la decisión fue rectificada y la tarjeta roja fue cambiada por amarilla, permitiendo que el delantero continuara en el terreno de juego hasta el final.



El cierre del compromiso estuvo marcado por el juego fuerte, las interrupciones y varias decisiones disciplinarias. Deportes Tolima terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Moncada y de Luis ‘Chino’ Sandoval, quien debutaba con el equipo ‘pijao’ y fue sancionado por un golpe de codo.

En Junior, además de la derrota, hubo preocupación por el estado físico de algunos jugadores. Lucas Monzón sufrió una luxación en el hombro izquierdo, mientras que Jean Carlos Pestaña presentó una herida en el pómulo. El equipo barranquillero ahora deberá enfocarse en su próximo reto, cuando viaje a Bogotá para disputar el partido de vuelta de la Superliga frente a Independiente Santa Fe.