Guerra en Irán, día 6: noticias, última hora, videos y actualizaciones de Oriente Medio

Nuevas explosiones estremecieron este jueves Teherán, mientras Irán afirma haber atacado a grupos kurdos en Irak, lo que hace temer que la guerra en Oriente Medio se extienda todavía más y su impacto en la economía mundial se acentúe.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, la república islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo.