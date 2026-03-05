En vivo
Guerra en Irán
Millos elimina a Nacional
Elecciones 2026

Blu Radio  / Mundo  / Guerra en Irán, día 6: noticias, última hora, videos y actualizaciones de Oriente Medio
EN VIVO

Guerra en Irán, día 6: noticias, última hora, videos y actualizaciones de Oriente Medio

Siga todas las actualizaciones de este jueves, 5 de marzo, de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
|
Guerra en Oriente Medio
Foto: AFP

Nuevas explosiones estremecieron este jueves Teherán, mientras Irán afirma haber atacado a grupos kurdos en Irak, lo que hace temer que la guerra en Oriente Medio se extienda todavía más y su impacto en la economía mundial se acentúe.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

Privado de su líder supremo, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, la república islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo.

Actualizado 5 de mar, 2026
REFRESCAR
  • 06:03 a. m.
    Dos heridos en Azerbaiyán al impactar dos drones disparados desde Irán

    Dos personas resultaron heridas este jueves en el exclave azerbaiyano de Najicheván, al impactar dos drones disparados desde Irán contra un aeropuerto y cerca de una escuela, indicaron las autoridades.

    "Un dron golpeó el terminal del aeropuerto de la República Autónoma de Najicheván, y otro dron cayó cerca de una escuela en el pueblo de Shakarabad", indicó la cancillería de Azerbaiyán.

    "Condenamos firmemente estos ataques de drones lanzados desde la República Islámica de Irán", agregó el ministerio, que anunció haber convocado al embajador iraní para expresarle su protesta ante este incidente, que "aumenta las tensiones en la región".

  • 06:02 a. m.
    Irán afirma haber atacado un petrolero de EEUU en el Golfo

    Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, afirmaron este jueves que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el Golfo, en el sexto día de guerra.

    El barco en cuestión "fue alcanzado por un misil en el norte del Golfo Pérsico" y "actualmente está en llamas", anunciaron los Guardianes, en un comunicado leído en la televisión estatal, sin ofrecer más detalles.

    El incidente, que aún no ha sido confirmado de forma independiente, se produce mientras los Guardianes afirman tener "control total" del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo.

  • 06:01 a. m.
    Israel vuelve a atacar Beirut y sus tropas avanzan en el sur de Líbano

    Israel lanzó nuevos bombardeos contra Líbano por cuarto día consecutivo este jueves, mientras su ejército avanza en varias localidades fronterizas del sur de ese país que se ha visto arrastrado a la guerra en Oriente Medio.

    Líbano se vio envuelto en el conflicto el lunes tras un primer ataque del movimiento proiraní Hezbolá contra Israel. El grupo armado chiita afirma querer "vengar" la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien falleció el sábado, primer día de la ofensiva israeloestadounidense.

    Imágenes de la AFP mostraron el jueves por la mañana una columna de humo elevándose sobre Beirut tras un ataque contra el sur de la capital libanesa, bastión de Hezbolá.

