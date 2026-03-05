En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Ataques a busques, más de mil muertos y despliegue de Israel: sexto día de guerra en Irán

Ataques a busques, más de mil muertos y despliegue de Israel: sexto día de guerra en Irán

Irán también anunció que ha lanzado un ataque contra posiciones de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí, sumando focos en una guerra que llega a su sexto día, y que mantiene otros más habituales: Israel volvió a bombardear Beirut y otras zonas de Líbano, y se registraron nuevas explosiones en Teherán.

