Gobernación de Santander denuncia presunta corrupción electoral y solicitó investigación

La Gobernación de Santander ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen presuntos hechos de corrupción electoral en el departamento. La denuncia se produce después de que un funcionario de la Gobernación recogiera información sobre posibles irregularidades en programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la presentara ante la Fiscalía.

La Gobernación de Santander ha pedido a las autoridades que investiguen los hechos con celeridad y transparencia, en defensa de la democracia y la transparencia electoral. "Es fundamental que se investiguen estos hechos para garantizar la integridad del proceso electoral", agregó el comunicado.

"El funcionario actuó por iniciativa propia y que la Gobernación no autorizó ni instruyó su actuación. Reiteramos el compromiso de nuestros servidores con la ley y las garantías", señaló la entidad.

La Gobernación de Santander solicitó a la Fiscalía y Procuraduría una investigación por presuntos hechos de corrupción electoral a través de un programa de empredimiento del Departamento de Prosperidad Social #VocesySonidos pic.twitter.com/BUIOTaAFdg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 5, 2026

Este nuevo escándalo sacude el panorama político en el departamento de Santander y salpica al candidato a la Cámara de Representantes, por el partido de la U, Sergio Isnardo Muñoz, quien aparece nombrado en el comunicado de la Gobernación de Santander.



Sergio Isnardo Muñoz, aseguró estar siendo víctima de una campaña de desprestigio y de la circulación de información falsa en su contra en redes sociales, como una supuesta compra de votos entregando electrodomésticos a través de un programa para emprendedores del Gobierno Nacional.

De acuerdo con el aspirante al Congreso, desde la Gobernación de Santander y desde sectores del mismo partido político al que pertenece se estarían promoviendo ataques sistemáticos con el propósito de afectar su imagen y debilitar su aspiración electoral.

"Un asesor del gobernador está implicado en este tema. Incluso, un cuñado de Didier Tavera (exgobernador de Santander y actual director de la Federación Nacional de Departamentos), son los supuestos estrategas de esa campaña difamatoria", señaló el candidato.

Nos ven fuertes y victoriosos, por eso atacan y despliegan guerra sucia a una campaña que se ganó el corazón de los santandereanos!

Ante los ataques y montajes nuestra respuesta será trabajar más fuerte y profundizar el compromiso de recuperar el liderazgo de Santander! U 101 pic.twitter.com/cCZCVWmPnn — Sergio Isnardo Muñoz V. (@SIMUNOZV) February 15, 2026

Muñoz manifestó que en los últimos días han circulado versiones y señalamientos relacionados con una presunta compra de votos, situación que calificó como “mentiras y noticias falsas” orientadas a confundir a la opinión pública y generar un escándalo político en plena contienda electoral.

El candidato aseguró que su campaña se ha desarrollado dentro del marco legal y con transparencia, e hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el origen de las acusaciones y determinen responsabilidades, en caso de comprobarse la difusión intencional de información falsa en redes sociales.

A los políticos del pasado les vamos a ganar este domingo y tienen miedo de perder el PODER cómodo donde estaban, haciendo nada por Santander…

Seguimos creciendo 💪🏼 los santandereanos no comen cuento de la guerra sucia orquestada por campaña de nuestro propio partido, ya… pic.twitter.com/RdAQMfjyml — Sergio Isnardo Muñoz V. (@SIMUNOZV) March 3, 2026

El caso genera inquietud en el escenario político regional y podría tener repercusiones en el desarrollo de la campaña electoral en Santander, donde se intensifican las tensiones a medida que avanzan los comicios.