Francia autorizó a aviones estadounidenses usar sus bases en Oriente Medio

"En el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos, se ha autorizado la presencia temporal de sus aviones en nuestras bases" de la región, declaró una portavoz del Estado Mayor, confirmando una información de la cadena LCI.

Emmanuel-Macron-EFE.jpg
Presidente de Francia, Emmanuel Macron
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de mar, 2026

