En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / América de Cali debutó con victoria 3-0 ante el Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay 2026-I

América de Cali debutó con victoria 3-0 ante el Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay 2026-I

El partido de la Liga BetPlay 2026-I tuvo un capítulo agridulce para los diablos rojos con la expulsión del venezolano Darwin Machís, quien vio la tarjeta roja directa al minuto 79 tras una dura entrada.

Publicidad

Publicidad

Publicidad