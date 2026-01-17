América de Cali debutó con victoria 3-0 ante el Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay 2026-I

El América de Cali inició con paso firme su camino en la Liga BetPlay 2026-I tras vencer con autoridad 3-0 al debutante Internacional de Bogotá en el estadio Pascual Guerrero. Bajo la dirección técnica de David González, el conjunto escarlata mostró una imagen sólida en esta primera jornada, dejando gratas sensaciones entre su hinchada al dominar un encuentro que marcó el estreno oficial del equipo bogotano en el profesionalismo, ocupando el lugar del extinto La Equidad.

La gran figura del compromiso fue el volante Yeison Guzmán, quien se encargó de encaminar la victoria con un doblete que ilusiona a la fanaticada. El primer tanto llegó apenas al minuto 13 con un potente remate desde el borde del área, mientras que al 31' amplió la cuenta desde el punto penal tras una jugada de calidad que él mismo fabricó.

El marcador lo selló Joel Romero al minuto 71 con un zapatazo de media distancia que dejó sin opciones al portero Wuilker Faríñez, consolidando así una tarde donde el equipo local ganó.

AMÉ 🆚 INT [3-0]



|90’ +3’ ⏱| FINAL EN EL PASCUAL. GOLEADA ANTE NUESTRA GENTE PARA EMPEZAR LA LIGA CON TODO. 🔥 ¡¡VAMOS, AMÉRICA!! 👹#AMÉxINT#LigaBetPlay pic.twitter.com/6cxTt8cMIp — América de Cali (@AmericadeCali) January 17, 2026

A pesar de la superioridad, el partido tuvo un capítulo agridulce para los diablos rojos con la expulsión del venezolano Darwin Machís, quien vio la tarjeta roja directa al minuto 79 tras una dura entrada, habiendo permanecido solo seis minutos en cancha tras su debut.



No obstante, el resultado permite que el América comience el año con pie derecho, mientras que el Internacional de Bogotá, dirigido por Ricardo Valiño, deberá ajustar sus piezas tras recibir esta dura bienvenida en su primer juego histórico.

Marcador final en la Fecha 1. #EstaHistoriaEsDeTodos🤍🖤💛 pic.twitter.com/YWsgBu0an0 — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 17, 2026

Por otra parte, la primera jornada continuará este sábado en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, donde el conjunto local recibe a Millonarios, que debuta sin el veterano Radamel Falcao García, quien debe cumplir cuatro fechas de suspensión por declaraciones injuriosas tras su última actuación en junio de 2025.

El domingo Jaguares de Córdoba, que regresa a la primera categoría del fútbol colombiano, recibe en Montería al Deportivo Cali, mientras que Deportivo Pasto hará lo propio en el estadio Libertad de la capital de Nariño (suroeste) ante el Independiente Medellín.

Publicidad

Junior y Deportes Tolima reeditarán la final del Clausura de 2025 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un duelo que promete emociones y posiblemente goles.

Santa Fe y Águilas Doradas se medirán en el último encuentro dominical, en un compromiso de alto voltaje en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que el lunes Cúcuta Deportivo y Once Caldas cerrarán el telón de la primera fecha.

El Apertura de 2026 se disputa este semestre bajo un formato ajustado, con modificaciones en su calendario y en el sistema de competencia, orientadas a responder a los compromisos internacionales y logísticos de los clubes, así como por la participación de la selección colombiana en el Mundial.