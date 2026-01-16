Dónde ver EN VIVO la primera fecha de la Liga BetPlay 2026: conozca los horarios

A partir de este viernes, 16 de enero, comienzan las emociones de la Liga BetPlay 2026 tras varias semanas de descanso. El fútbol profesional colombiano promete tener un semestre apasionante con la llegada de grandes jugadores de un extenso recorrido internacional como Luis Fernando Muriel, Radamel Falcao, Milton Casco, Pedro Gallese, entre otros.

El primer partido será a partir de las 6:20 de la tarde en el estadio Hernán Ramírez con el choque entre Deportivo Pereira y Llaneros, un duelo que tendrá encima a los hinchas matecañas en medio de una crisis que atraviesa el cuadro de la capital del Eje cafetero.

Liga BetPlay // Fotos: AFP / Dimayor.

Así se disputará la fecha 1 de la Liga BetPlay: partidos y horarios

Viernes, 16 de enero



Deportivo Pereira vs. Llaneros en el estadio Centenario / 6:20 p.m.

Fortaleza CEIF vs. Alianza FC en el Metropolitano de Techo / 8:30 p.m.

Sábado, 17 de enero



América de Cali vs. Internacional de Bogotá /4:00 p.m.

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot / 6:20 p.m.

Bucaramanga vs. Millonarios en el Américo Montanini / 8:30 p.m.

Domingo, 18 de enero



Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín en el estadio Libertad / 2:00 p.m.

Jaguares vs. Deportivo Cali en Jaraguay / 4:10 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Deportes Tolima en el Roberto Meléndez / 6:20 p.m.

Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas en El Campín / 8:30 p.m.

Lunes, 19 de enero



Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas en el General Santander / 4:00 p.m.

Liga BetPlay // Foto: AFP

¿Dónde ver EN VIVO y online la primera fecha de la Liga BetPlay 2026?

La principal licencia del fútbol profesional colombiano la mantiene Win Sports, por ende, todos los encuentros se podrán ver en su canal y su portal online. Sin embargo, gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio se podrán disfrutar EN VIVO, online y gratis los siguientes duelos:



Sábado, 17 de enero



América de Cali vs. Internacional de Bogotá /4:00 p.m.

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot / 6:20 p.m.

Bucaramanga vs. Millonarios en el Américo Montanini / 8:30 p.m.

Domingo, 18 de enero

