Liga BetPlay, más grande y competitiva que cinco campeonatos en Sudamérica

Ad portas de que regresen las emociones del fútbol profesional colombiano, la Liga BetPlay sigue creciendo en materia de competitividad, según algunos portales deportivos y entidades dedicadas a las estadísticas de todos los campeonatos en Sudamérica.

Ahora, en el último reporte del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), la Liga BetPlay se posicionó como la quinta más competitiva en todo el continente, pues fue con base al esfuerzo físico y recorrido de los futbolistas en promedio por partido desde el nivel de ritmo, la presión, las transiciones rápidas y exigencia física.

Con esto, el fútbol colombiano superó a cinco competencias de gran importancia: Paraguay, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Perú, por lo que se sigue posesionando como de las mejores del continente, pese a que en sus últimas participaciones en Copa Libertadores y Sudamericana los equipos no hayan tenido el mejor desempeño.

Asimismo, en primera posición apareció de manera sorpresiva la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos, que desde la llegada de Lionel Messi tuvo un incremento en el interés de su mercado internacional, seguidas además por el Brasileirao, el campeonato local de Brasil que sigue siendo el más competitivo de Sudamérica. No por nada tienen un dominio completo en competencias internacionales.



Falta poco para que regrese la Liga en su competencia, que tendrá el regreso del Cúcuta y Jaguares, al igual que el debut de Internacional de Bogotá. Por ahora, el Junior de Barranquilla mantendrá la corona hasta mitad de año si no repite el título.

Liga BetPlay // Foto: AFP

Fecha 1 de la Liga BetPlay 2026