Irán atacó un petrolero de EEUU en el golfo Pérsico; dice que tiene el control de Ormuz

Irán atacó un petrolero de EEUU en el golfo Pérsico; dice que tiene el control de Ormuz

“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.

