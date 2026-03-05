En vivo
Mientras corre dinero para compra de votos, instituciones buscan hacerle frente a dudas de Petro

La Policía reportó anoche que hasta el momento se ha incautado de 1.491 millones de pesos en “cash”, con 16 personas detenidas, de las cuales 12 quedaron en libertad, una fue cobijada con medida de aseguramiento y otras tres personas todavía están en audiencia.

