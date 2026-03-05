GeoPark anuncia inversión de USD 107 millones del Grupo Gilinski: se convierte en mayor accionista

El Grupo Gilinski toma el control estratégico de GeoPark: una apuesta por la hegemonía energética regional

En un movimiento que redefine las fuerzas del sector extractivo en América Latina, GeoPark Limited (NYSE: GPRK) ha formalizado una alianza que marca un hito en su trayectoria de más de dos décadas. La compañía energética independiente anunció este 5 de marzo de 2026 una transacción de inversión privada en capital público (PIPE) con Colden Investments S.A., filial del Grupo Gilinski, liderado por Jaime Gilinski.

La operación, que asciende a aproximadamente USD 107 millones, otorga a los Gilinski la propiedad de 12.876.053 nuevas acciones ordinarias a un precio de USD 8,31 cada una. Con este cierre, el Grupo Gilinski se consolida como el mayor accionista de la firma al ostentar cerca del 20% de las acciones en circulación.



Un cambio de timón hacia la consolidación regional

La entrada de Jaime y Gabriel Gilinski no es meramente financiera; responde a una visión compartida de convertir a GeoPark en la plataforma independiente de hidrocarburos más robusta de la región. El interés de los inversionistas se produce tras un año de reformas internas en la compañía para mejorar su resiliencia y diversificación.

Para el Grupo Gilinski, GeoPark representa una infraestructura probada con activos estratégicos en puntos neurálgicos:



Colombia: Donde buscan fortalecer la posición mediante adquisiciones y el desarrollo de áreas subexploradas.

Donde buscan fortalecer la posición mediante adquisiciones y el desarrollo de áreas subexploradas. Argentina: Con el foco puesto en la formación Vaca Muerta, pieza clave para el crecimiento a mediano plazo.

Con el foco puesto en la formación Vaca Muerta, pieza clave para el crecimiento a mediano plazo. Venezuela: Un mercado que, según el análisis del Grupo, podría ser priorizado nuevamente ante la evolución de las condiciones regulatorias y de mercado.

Gobernanza y liderazgo: el rol de Gabriel Gilinski

El acuerdo asegura una transición ordenada y protege la independencia estratégica de la empresa. Se ha establecido un periodo de bloqueo (lock-up) de 18 meses para las acciones de Colden y limitaciones de propiedad que requieren aval del Directorio para superar el 32% de participación.



Como parte de la estructura de gobernanza, Gabriel Gilinski se incorporará al Directorio de nueve miembros de manera inmediata. El ejecutivo, actual presidente del Directorio del Grupo Nutresa y con amplia experiencia en recapitalizaciones internacionales, aportará su visión en la asignación de capital y reposicionamiento estratégico.



Reacciones y futuro financiero

Felipe Bayón, CEO de GeoPark, destacó la relevancia de este respaldo: "Nos complace dar la bienvenida a Colden como socio estratégico y de largo plazo de GeoPark. Su inversión a precio de mercado refleja una fuerte convicción en nuestros activos, nuestro equipo y nuestro enfoque disciplinado de crecimiento". Bayón enfatizó que la experiencia del Grupo Gilinski en la expansión de plataformas regionales será vital para la "siguiente fase" de la compañía.

La inyección de capital permitirá a GeoPark no solo mantener la solidez de su balance, sino también ejecutar con mayor velocidad fusiones y adquisiciones (M&A) alineadas con sus umbrales de rentabilidad. En un entorno global volátil, la unión de la capacidad técnica de GeoPark con el músculo financiero y estratégico de los Gilinski posiciona a la firma para liderar la consolidación petrolera en el continente.