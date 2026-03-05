En vivo
GeoPark anuncia inversión de USD 107 millones del Grupo Gilinski: se convierte en mayor accionista

GeoPark anuncia inversión de USD 107 millones del Grupo Gilinski: se convierte en mayor accionista

El Grupo Gilinski se convierte en el mayor accionista de GeoPark tras una inversión de USD 107 millones, apuntando a la consolidación en Colombia, Argentina y una posible reapertura en Venezuela.

