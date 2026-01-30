En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Geopark anuncia la adquisición de activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia

Geopark anuncia la adquisición de activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia

El campo Quifa podría incorporar hasta 16 millones de barriles de reservas, mientras que el bloque Cubiro liberaría aproximadamente 8 millones de barriles . Además, los bloques VIM‑1 y El Difícil en la cuenca del Magdalena aumentarían la producción a gas y condensado.

