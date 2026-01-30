Geopark anuncia la adquisición de activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia

GeoPark Limited adquirió los activos de exploración y producción de petróleo y gas de Frontera Energy en Colombia por 375 millones de dólares. La compañía asegura que la operación permitirá un desarrollo integral de los campos, incluyendo Quifa y otros bloques de la cuenca de Llanos.

El campo Quifa podría incorporar hasta 16 millones de barriles de reservas, mientras que el bloque Cubiro liberaría aproximadamente 8 millones de barriles . Además, los bloques VIM‑1 y El Difícil en la cuenca del Magdalena aumentarían la producción a gas y condensado.

Así las cosas, GeoPark Limited convierte, de lejos, en la compañía privada más grande de petróleo y gas del país. El negocio duplica el tamaño de GeoPark, tanto en producción como en reservas. En reservas probadas (1P) adquiere 99 millones de barriles de petróleo equivalente (Mbpe); y en 2P la cifra es de 147 Mbpe. En producción, GeoPark pasa de unos 28 mil barriles por día a unos 68 mil barriles por día, con la visión de superar los 90 mil barriles por día en 2028, incluido este gran salto en Colombia más lo que va a crecer en Vaca Muerta, Argentina.

El monto de la transacción es de US$ 375 millones, más US$25 millones adicionales sujetos al cumplimiento de unos requisitos. En dos años logrará triplicar el EBITDA hasta más de US$ 950 millones.



El portafolio que adquirió lo componen 17 bloques en el Valle Inferior del Magdalena y en la cuenca Llanos, donde se consolidarán grandes sinergias y eficiencias al sumar los bloques de Frontera con los que ha operado con éxito GeoPark durante muchos años. La compra incluye todos los activos de exploración y producción de Frontera en Comombia; no se incluyen los los activos de transporte (ODL), Puerto Bahía ni lo que tiene en Guyana.