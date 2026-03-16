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Blu Radio  / Nación  / Minminas se reunió con gobierno EEUU buscando licencia OFAC para negocios con Venezuela

Minminas se reunió con gobierno EEUU buscando licencia OFAC para negocios con Venezuela

La reunión se da ajustó después de varios anuncios en materia de energía entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano.

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