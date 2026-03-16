Minminas se reunió con gobierno EEUU buscando licencia OFAC para negocios con Venezuela

El ministro de Minas, Edwin Palma, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, el equipo técnico del Ministerio y representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos se reunieron para hablar de la posibilidad de darle luz verde a la compra de electricidad y gas natural entre Colombia y Venezuela.

Según el Ministerio de Minas, durante la reunión se buscaba la entrega una licencia OFAC para que el grupo Ecopetrol y su filial ISA puedan hacer negocios en Venezuela. Interesan dos negocios en particular. Por un lado, la compra de gas a Venezuela; que haría Ecopetrol a PDVSA; y por otro lado, la venta de electricidad a Venezula que Colombia, con participación del grupo ISA y de Ecopetrol.

El ministro de minas y energía, Edwin Palma, en Barranquilla. Blu Radio

Colombia habló, por ejemplo, de la posibilidad de traer gas venezolano en apenas uno o dos meses desde Venezuela, usando tuberías flexibles.

La licencia OFAC, la licencia de la Oficina de Control de Activos, es un requisito indispensable para que estos negocios puedan avanzar. Sin ellos, Ecopetrol se expone a quedar incluido en la lista Clinton.



El pasado viernes al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, estuvo reunido con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y juntos anunciaron el interés de ambos gobiernos por el intercambio de electricidad, Gas Natural y GLP.