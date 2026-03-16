Denuncia de Pimentel contra Millonarios: 16 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 16 de marzo de 2026:
- El máximo accionista de Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, anunció que interpondrá una denuncia penal contra los jugadores de Millonarios FC, Leonardo Castro y Diego Novoa.
- La Selección de Brasil no convocó a Neymar para los partidos programados a finales de marzo frente a la Selección de Croacia y la Selección de Francia.
- Ayer en la tarde se realizó una mini cumbre para definir cómo quedará conformado el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.
- En Atlético Nacional se prepara una posible salida de jugadores cuyos contratos están próximos a vencerse y que podrían dejar el equipo verdolaga.
- Falleció el emblemático relator del fútbol argentino Marcelo Araujo.
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