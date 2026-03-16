Denuncia de Pimentel contra Millonarios: 16 de marzo de 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 16 de marzo de 2026:



El máximo accionista de Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel , anunció que interpondrá una denuncia penal contra los jugadores de Millonarios FC, Leonardo Castro y Diego Novoa.

, anunció que interpondrá una denuncia penal contra los jugadores de Millonarios FC, Leonardo Castro y Diego Novoa. La Selección de Brasil no convocó a Neymar para los partidos programados a finales de marzo frente a la Selección de Croacia y la Selección de Francia.

programados a finales de marzo frente a la Selección de Croacia y la Selección de Francia. Ayer en la tarde se realizó una mini cumbre para definir cómo quedará conformado el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

cómo quedará conformado el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. En Atlético Nacional se prepara una posible salida de jugadores cuyos contratos están próximos a vencerse y que podrían dejar el equipo verdolaga.

cuyos contratos están próximos a vencerse y que podrían dejar el equipo verdolaga. Falleció el emblemático relator del fútbol argentino Marcelo Araujo.

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