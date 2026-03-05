Llega a Colombia camión eléctrico que carga en 1 hora, reduce costos un 80 % y capacidad de 2.700 kg

La compañía china BYD anunció la llegada al país de su nuevo camión eléctrico T35, un modelo diseñado para operaciones de logística de última milla y distribución en ciudades.

De acuerdo con la información presentada por la compañía, el camión cuenta con una capacidad máxima de carga de 2.700 kilogramos y está equipado con una batería de 63 kWh, que le permitiría alcanzar una autonomía de hasta 270 kilómetros, dependiendo de factores como el peso transportado, el estilo de conducción y las condiciones del recorrido.

Uno de los aspectos destacados del modelo es su tiempo de recarga, que puede completarse aproximadamente en una hora mediante carga rápida, lo que permitiría que el vehículo vuelva a operar durante la misma jornada de trabajo.

BYD T35 Foto: BYD Colombia

¿Qué características tiene el nuevo BYD T35 presentado en Colombia?

El modelo fue concebido principalmente para operaciones de distribución en entornos urbanos, donde los recorridos suelen incluir múltiples paradas, tráfico denso y calles de menor tamaño.



Según explicó la empresa, el camión integra una nueva cabina desarrollada por la marca, con un diseño exterior que BYD denomina “arco triunfal”, además de una estructura de carrocería de alta resistencia certificada.

En materia de equipamiento también incorpora:



Faros LED automáticos con matriz paralela.

Sistema de acceso sin llave.

Batería Blade LFP, tecnología desarrollada por la marca para mejorar seguridad y durabilidad.

Sistema de carga rápida 2C con refrigeración directa, orientado a optimizar la eficiencia durante la operación diaria.

BYD T35 Foto: BYD

¿Cuál es el impacto de este camión eléctrico?

Durante la presentación del modelo, Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia, explicó que el lanzamiento busca atender necesidades de logística urbana y avanzar en la electrificación del transporte de carga.

“Este lanzamiento llega al país para suplir necesidades, transformar la operación logística y generar un impacto positivo tanto en el medioambiente como en el sector. Estamos convencidos de que es una apuesta que permite una operación flexible durante toda la jornada, gracias a la posibilidad de programar recorridos hacia tiendas y centros de distribución”, señaló el directivo.

Según la empresa, el vehículo fue pensado no solo para grandes compañías, sino también para pequeños y medianos empresarios, negocios de distribución local, comercio electrónico, servicios especializados y operaciones de reparto en barrios.



¿Cuánto podría ahorrar frente a un camión tradicional?

La compañía también sostiene que, frente a vehículos diésel o gasolina, el camión podría representar una reducción de entre el 70 % y el 80 % en el costo por kilómetro recorrido, además de menores gastos de mantenimiento.

Esto se debe, entre otros factores, a que los vehículos eléctricos no requieren componentes como aceite, filtros, embrague o caja de cambios, lo que reduce intervenciones mecánicas durante su vida útil.