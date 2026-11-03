De La Espriella endurece frontera con Venezuela: más vigilancia, inteligencia y cooperación

Desde el puente internacional Atanasio Girardot, ‘Tienditas’, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó una serie de medidas para reforzar la seguridad y controles en la frontera entre Colombia y Venezuela.

“Quien ingrese a Colombia tiene la obligación de respetar nuestras leyes. Por eso he ordenado a Migración Colombia verificar con lupa que se cumplan los requisitos de ingreso y las condiciones legales de permanencia en nuestro territorio. Migración legal, sí, migración ilegal bajo ninguna circunstancia”, dijo el mandatario.

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Según las cifras entregadas por el presidente, entre el 7 de agosto y el 29 de octubre se realizaron 812 deportaciones y expulsiones de extranjeros en todo el país.

El jefe de Estado precisó que 462 de esos procedimientos estuvieron relacionados con razones de seguridad nacional, alteraciones del orden público o requerimientos de autoridades extranjeras y de Interpol.



Abelardo De La Espriella Foto: Presidencia - Isaac Bechara

Además, durante el mismo periodo se registraron 867 inadmisiones por diferentes causales contempladas en la legislación colombiana. El mandatario aseguró que se fortalecerán las capacidades de Migración Colombia para mejorar los controles de ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros y responder oportunamente ante posibles riesgos para la seguridad nacional.

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En materia de seguridad fronteriza, el presidente anunció la construcción de infraestructura de vigilancia y la instalación de barreras de control en sectores estratégicos de la frontera, particularmente para impedir el uso de pasos clandestinos por parte de organizaciones criminales.

“Con esas obras civiles buscamos dificultar el movimiento de los delincuentes, mejorar la vigilancia de los pasos no autorizados e impedir que sean utilizados libremente por las organizaciones narcoterroristas”, señaló, al explicar que estas medidas hacen parte de la estrategia para recuperar la seguridad en Norte de Santander.

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El mandatario advirtió, sin embargo, que las obras físicas no serán suficientes sin un despliegue permanente de las autoridades. Por eso, anunció que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Migración Colombia deberán coordinar labores de inteligencia y vigilancia en los corredores fronterizos.

“Pero las barreras o las murallas no serán suficientes por sí solas. También necesitamos labores permanentes de inteligencia y vigilancia con la participación coordinada de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Migración Colombia”, agregó.

De La Espriella también anunció el fortalecimiento de la cooperación internacional en inteligencia, investigación criminal y persecución de las fuentes de financiación de las estructuras ilegales que operan a ambos lados de la frontera.

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“Los que hacen contrabando, narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, todos son narcoterroristas, porque todo ese dinero llega a la misma bolsa con la que matan a nuestros policías, soldados y a la población inerme”, afirmó.

Finalmente, el presidente ordenó a la fuerza pública recuperar la iniciativa operacional, identificar y capturar a los cabecillas de estos grupos, desarticular sus estructuras y afectar sus fuentes de financiación.

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Desde la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, insistió en que la recuperación del Catatumbo requiere una intervención articulada de todas las instituciones del Estado y que, a medida que se restablezca la seguridad, los ministerios y entidades nacionales deberán trabajar con la gobernación y las alcaldías para garantizar una presencia institucional permanente.