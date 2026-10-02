Fedearroz defiende manejo y transparencia de recursos tras revisión ordenada por el Gobierno

La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, respondió al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, luego de que el Gobierno anunciara una revisión rigurosa de la ejecución, destinación e impacto de los recursos de la cuota parafiscal del sector y de los recursos provenientes de las subastas de importación de arroz de Estados Unidos.

La revisión fue planteada por el ministro Indalecio Dangond, después de señalar que, en los últimos 15 años, las subastas habrían generado cerca de $292.867 millones y el recaudo de la cuota parafiscal habría superado los $259.000 millones.

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En su respuesta, Fedearroz manifestó que comparte la importancia de que los recursos destinados al desarrollo del sector sean administrados con transparencia y responsabilidad y que está abierta a que se realicen las revisiones o evaluaciones correspondientes, pero que también se tengan en cuenta los resultados alcanzados, recordando que la Contraloría General, por ejemplo, ha adelantado las auditorías correspondientes.

“Estos recursos no han tenido como finalidad beneficiar a la federación como institución, sino generar bienes, servicios y capacidades para los productores arroceros del país. Las inversiones realizadas se han concentrado, entre otros aspectos, en investigación, generación y transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades productivas y en infraestructura y plantas de procesamiento puestas al servicio de los agricultores”, indicaron desde la federación.



Cultivo de arroz. Suministrada.

En su comunicado también reiteran que las decisiones no se han tomado de manera aislada, por el contrario, se ha hecho a partir del trabajo de las 19 seccionales de la federación, en las que participan productores mediante sus comités seccionales y otras instancias gremiales.

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Sobre los recursos provenientes de las subastas, la federación explicó que los programas y proyectos desarrollados con estos dineros responden a las decisiones de la Comisión creada para ese propósito por la Ley 101 de 1993, la cual es presidida por el Ministerio de Agricultura e incluye representantes del Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Hacienda y Comercio Exterior y tres agricultores elegidos por la Junta Directiva de Fedearroz.

“Consideramos que el análisis sobre el impacto de los recursos parafiscales y los recursos de Fedearroz debe hacerse no solamente desde perspectiva de su ejecución financiera, sino también desde los resultados concretos que durante años han permitido fortalecer la productividad, reducir costos, mejorar el uso de los recursos naturales, incorporar tecnología y prestar servicios e infraestructura directamente a los productores”, puntualizaron.

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La federación aseguró que continuará trabajando con el Gobierno para fortalecer la transparencia y garantizar que los recursos respondan a las necesidades de los productores.