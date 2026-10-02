Frustran atentado contra la alcaldesa de Herveo, Tolima y su padre: hay cinco capturados

Autoridades frustraron un presunto plan de sicariato contra la alcaldesa de Herveo, Tolima, Gina Vanesa Silva, y su padre.

Por este hecho, cinco personas fueron capturados, entre ellos tres adultos y dos menores de edad, quienes fueron sorprendidos con tres revólveres, 12 cartuchos, cinco celulares y dos motocicletas.

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Óscar Silva, padre de la mandataria, relató a Blu Radio cómo se enteró de las alertas que permitieron frustrar el supuesto atentado.

"Gracias a Dios y a la Policía se pudo actuar a tiempo”, manifestó.



También denunció presuntas extorsiones, desplazamientos y el temor que, según afirmó, viven las familias campesinas del norte del Tolima.

El caso encendió nuevamente las alertas sobre las denuncias de extorsión que, según la mandataria y su familia, afectan a productores, agricultores y habitantes de Herveo y del sector del Páramo de Letras.

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Silva volvió a poner en el centro de la discusión la presunta capacidad de estructuras delincuenciales para mantener contactos y coordinar actividades ilícitas desde los establecimientos carcelarios.

Aunque reconoció que todavía estaba asimilando lo sucedido, aseguró que las advertencias recibidas con anterioridad fueron determinantes para evitar que el presunto atentado se materializara.

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"Bueno, bien gracias a Dios, pasando acá un poco el susto después del evento que pasó esta semana, donde venían a hacer un atentado en contra de la alcaldesa y de mi persona”, relató a Blu Radio.

Silva indicó que, después de conocer las alertas, permanecieron prevenidos y atentos a cualquier movimiento sospechoso.

La información fue puesta en conocimiento del sargento encargado de la estación de Policía, quien adelantó registros que permitieron ubicar a los individuos.

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Posteriormente, según el relato de Silva, la revisión de los teléfonos celulares habría permitido corroborar información que relacionaría a los individuos con las advertencias previas sobre un posible atentado.

“Pues queda uno muy asustado, con mucho miedo”, expresó, al reconocer el impacto que tuvo el episodio sobre su familia.

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Sin embargo, sostuvo que lo ocurrido no podía analizarse como un hecho aislado, pues, según afirmó, las amenazas y las presuntas extorsiones serían parte de una problemática que lleva años afectando a la población.

Óscar Silva señaló a alias ‘Tinejo’ y denunció una problemática de años

Durante la entrevista con Blu Radio, Silva aseguró que la situación de seguridad en Herveo se ha prolongado durante mucho tiempo y señaló a Andrés Felipe Arango Ríos, alias ‘Tinejo’, como presunto responsable de extorsiones y de ejercer influencia sobre habitantes del norte del Tolima y otras poblaciones.

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"Esto fue direccionado por el delincuente alias 'Tinejo', que es el que extorsiona y maneja esta población del norte del Tolima y más poblaciones”, afirmó Silva al explicar su interpretación de los hechos.

Se trata de señalamientos realizados por el entrevistado, cuyo alcance y eventuales responsabilidades deberán ser establecidos por las autoridades judiciales.

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Silva aseguró que, de acuerdo con lo que conoce de la situación en la región, durante años se habrían presentado hechos delictivos que incluyen desplazamientos de habitantes y exigencias económicas a familias y productores.

“Son 18 o 20 años que ha dominado esto”, manifestó, al referirse al tiempo durante el cual, según su versión, se habría mantenido la influencia de estas estructuras en la zona.

En su relato, insistió en que algunas personas se habrían visto obligadas a pagar extorsiones y otras habrían abandonado sus lugares de residencia por temor.

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También recordó las denuncias formuladas por la alcaldesa ante el Gobierno nacional y la petición que, según explicó, se hizo durante la visita del presidente a Ibagué para que alias ‘Tinejo’ fuera trasladado a un establecimiento penitenciario de alta seguridad.

El propósito de esa solicitud, de acuerdo con Silva, era impedir que el señalado continuara presuntamente coordinando actividades delictivas desde la cárcel.

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“Ahí la cárcel se le ha vuelto una oficina”, sostuvo.

En su declaración, Silva afirmó que, pese a estar privado de la libertad, el señalado delincuente presuntamente mantendría una estructura de colaboradores en el territorio.

Según su versión, algunas personas serían utilizadas para intimidar a los habitantes, mientras otras actuarían como informantes, conocidos popularmente como ‘campaneros’, encargados de comunicar movimientos, desplazamientos y circunstancias económicas de posibles víctimas.

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Silva aseguró que esa presunta red permitiría identificar quién se moviliza por la zona, hacia dónde se dirige y quién podría tener dinero, información que, según denunció, sería utilizada para formular exigencias extorsivas.

El entrevistado también cuestionó la profundidad de las investigaciones que, a su juicio, se han adelantado frente a esta problemática.

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“Una cosa es lo que hablan desde las oficinas y otra lo que vivimos en el terreno”

Uno de los apartes más contundentes de la conversación con Blu Radio fue la descripción que Silva hizo de la situación que, según afirmó, experimentan las familias de Herveo.

El padre de la alcaldesa sostuvo que, mientras desde otras ciudades el municipio puede ser percibido como un territorio tranquilo, en algunas zonas sus habitantes enfrentarían amenazas, presiones económicas y temor a denunciar.

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“En Ibagué dicen que esto es un remanso de paz y hemos puesto la alerta hace muchos días”, expresó.

Silva manifestó que han llevado información a las autoridades departamentales y nacionales, pero considera que todavía hace falta una investigación más profunda en el territorio.

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“Porque una cosa es lo que hablan desde las oficinas en Ibagué o en Bogotá o en algunas emisoras y otra cosa es la que vivimos aquí en el terreno con una delincuencia de estas que nos tiene dominados y a todos aterrorizados”, afirmó.

En su declaración, sostuvo que muchas personas no denuncian por miedo a las consecuencias que podrían enfrentar ellas o sus familias. Aseguró que quienes se atreven a hablar pueden convertirse en objetivos de amenazas, desplazamientos o ataques.

“Los que nos atrevemos a hablar han sido objeto ya de desplazamiento o de asesinato y en este caso nosotros, pues de intento de asesinato”, manifestó.

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Silva pidió que la problemática de Herveo tenga mayor visibilidad nacional y que el Gobierno preste atención a las alertas que, según él, se han presentado durante los últimos años.

"Pedirle al presidente que yo sé que hay regiones críticas que están más visibilizadas, no es que lo de aquí sea menos, tal vez los de aquí no hemos podido lograr que nos escuchen y nos presten atención”, señaló.

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También insistió en que, desde su perspectiva, la situación afecta a familias campesinas que trabajan y contribuyen a la economía, pero que estarían sometidas a presiones y amenazas.

La referencia al ‘tetero y el pañal’: el reclamo de Silva por los delitos cometidos por menores

En otro momento de la entrevista, Silva se refirió a la participación de dos menores de edad entre las cinco personas sorprendidas durante el operativo policial.

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El entrevistado cuestionó el tratamiento que, a su juicio, recibe la delincuencia juvenil en el debate público y reclamó una reforma a la justicia que permita responder a la gravedad de los delitos, independientemente de la edad de sus presuntos responsables.

Su declaración incluyó una expresión que utilizó para criticar lo que considera una minimización de los hechos cuando los investigados son adolescentes.

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“Cuando dicen que un menor cometió un delito, un asesinato, una extorsión y dicen que cuántos años tiene, dicen, no, alístale el tetero al bebé y el pañal porque qué pesar, hay que cuidarlo y hay que acompañarlo”, manifestó a Blu Radio.

A continuación sostuvo que, en su opinión, los delitos como el asesinato, el desplazamiento y la extorsión generan consecuencias graves para las comunidades, incluso, cuando presuntamente son cometidos por personas adolescentes.

“El delito que comete un delincuente de 15, 16, 17 años es igual de grave porque es asesinato, desplazamiento extorsión o miedo, que es lo que tenemos acá en Herveo”, afirmó.

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Por esa razón, Silva pidió una reforma a la justicia y cuestionó a quienes, según él, defienden a los responsables de delitos sin considerar suficientemente el sufrimiento de las víctimas.

Silva pidió investigar el Páramo de Letras y las presuntas redes de colaboradores

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El padre de la alcaldesa fue más allá de la solicitud de protección personal y reclamó que las autoridades adelanten investigaciones en las zonas rurales donde, según su denuncia, podrían encontrarse bienes y recursos relacionados con las presuntas extorsiones.

“Pedimos protección al Gobierno nacional, que nos acompañen y que, aparte de que nos den protección, que investiguen una zona de Herveo, una zona del páramo donde esconden el producto de lo que extorsionan”, expresó.

En su relato, hizo referencia a la presencia de ganado en ese sector y afirmó que existirían animales cuya propiedad sería atribuida informalmente a personas señaladas de ejercer control sobre la región.

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Silva pidió que las autoridades investiguen esos bienes y adelanten verificaciones finca por finca para establecer su procedencia y determinar si existe alguna relación con actividades ilícitas.

También solicitó que se identifique y capture, si hay elementos probatorios suficientes, a quienes presuntamente cumplirían funciones de vigilancia e información para las estructuras delincuenciales.

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"Que finca por finca la registren y que investiguen y capturen a todos los campaneros que le ayudan en esta zona”, fue su petición final en ese apartado de la conversación con Blu Radio.

Estas afirmaciones corresponden a las denuncias formuladas por Silva y no constituyen, por sí mismas, una comprobación judicial sobre la propiedad del ganado, la existencia de bienes producto de extorsiones o la responsabilidad de las personas mencionadas.

El operativo policial, tres adultos capturados y dos menores aprehendidos

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De acuerdo con la información entregada por la Policía departamento Tolima, el procedimiento se desarrolló hacia las 7:30 de la noche en el sector del barrio Centro de Herveo, donde los uniformados adelantaban actividades de registro, identificación y control.

Durante la verificación de cinco personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad extranjera, fueron encontrados tres revólveres y 12 cartuchos de diferentes calibres que, según la información preliminar, no contarían con la documentación requerida para su porte o tenencia.

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Además, las autoridades incautaron cinco teléfonos celulares y dos motocicletas, elementos que serán sometidos a las verificaciones correspondientes dentro de la investigación.

Entre los adultos detenidos, la información policial identificó a tres personas conocidas con los nombres de ‘Harold’, ‘Heiler’ y ‘El Mono’. También fueron aprehendidos dos menores de edad, uno de ellos de sexo femenino.

El coronel Michael Leal Leal, comandante encargado del Departamento de Policía Tolima, explicó que las actuaciones hacen parte de los operativos permanentes dirigidos a contrarrestar el homicidio, el porte ilegal de armas y las actividades de estructuras delincuenciales.

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La Policía indicó que los adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, mientras avanzaban las audiencias judiciales.

En cuanto a los dos adolescentes, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el correspondiente procedimiento judicial y de restablecimiento de derechos.

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Las verificaciones preliminares también establecieron que una de las motocicletas incautadas podría estar relacionada con una denuncia por hurto registrada en el municipio de Líbano, Tolima. Esa posible conexión quedó sujeta a investigación.

La Policía señaló, además, que continuaban las verificaciones para determinar si los implicados tendrían vínculos con otros hechos delictivos o estructuras de delincuencia común.

Las medidas judiciales y de protección

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En el desarrollo de las actuaciones judiciales, a los dos menores de edad les fue impuesta una medida de internamiento preventivo, según la información conocida sobre el caso.

A los tres adultos, por su parte, la Fiscalía les imputó los delitos de porte ilegal de armas de fuego o municiones agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores para la comisión de delitos. Posteriormente, se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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Estas decisiones corresponden a etapas del proceso judicial y no equivalen a una sentencia condenatoria.

Ante el riesgo advertido durante la investigación, la Fiscalía General de la Nación solicitó reforzar las medidas de seguridad para Óscar Silva, la alcaldesa Gina Vanesa Silva Buriticá y el hermano menor de la mandataria.

El propósito de la solicitud es fortalecer la protección de los integrantes de la familia frente a las amenazas y circunstancias de riesgo identificadas por las autoridades.

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La investigación busca establecer quién habría ordenado el presunto atentado.

Dentro de la información conocida sobre el caso aparecen los nombres de alias ‘Tinejo’ y alias ‘Soldado o Lobo’.

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Este último es señalado por las autoridades como presunto líder del microtráfico en el norte del Tolima y, de acuerdo con la información disponible, se encontraría recluido en un centro carcelario.

Según las hipótesis investigativas conocidas, los cinco jóvenes habrían sido instrumentalizados para participar en el supuesto plan de sicariato y presuntamente rendirían cuentas a alias ‘Soldado o Lobo’.

No obstante, corresponde a los investigadores establecer quién habría impartido las instrucciones, cuál sería el móvil del ataque y qué función habría cumplido cada uno de los capturados y aprehendidos.

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Tampoco se ha establecido judicialmente que el presunto plan contra Óscar Silva hubiera sido ordenado como represalia por las denuncias de la alcaldesa.

Esa posible relación deberá ser esclarecida mediante las pruebas que recauden las autoridades.

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La denuncia de la alcaldesa que llevó a revisar celdas en la cárcel de La Dorada

Meses antes del presunto plan contra Óscar Silva, la alcaldesa de Herveo, Gina Vanesa Silva Buriticá había denunciado ante el Gobierno la situación de seguridad que, según manifestó, afectaba a agricultores, productores y familias de su municipio y del sector del Páramo de Letras.

Durante una intervención realizada en julio ante el presidente Abelardo De La Espriella, la mandataria mencionó a Andrés Felipe Arango Ríos, alias ‘Tinejo’, a quien señaló de estar relacionado con las presuntas extorsiones que continuarían afectando a los habitantes pese a encontrarse privado de la libertad.

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“Alias 'Tinejo', que está en la cárcel de La Dorada, nos tiene azotados”, fue una de las afirmaciones que hizo la alcaldesa al exponer la situación que, según su denuncia, enfrentaba la población.

La mandataria advirtió que el traslado de algunos internos no había resuelto el problema, pues las llamadas y exigencias económicas presuntamente continuaban llegando a los habitantes de la región.

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A raíz de esas alertas, el Gaula de la Policía de Caldas adelantó un operativo de registro y control en la cárcel de La Dorada, en Caldas, con el objetivo de verificar si dentro del establecimiento penitenciario existían elementos que pudieran utilizarse para mantener comunicaciones con el exterior y, eventualmente, coordinar actividades delictivas.

Durante la diligencia fue inspeccionada la celda de alias ‘Tinejo’, así como otras 16 celdas ubicadas en los patios 3, 4 y 5 del centro penitenciario, donde permanecían cerca de 300 personas privadas de la libertad.

El procedimiento también incluyó la inspección de la celda de alias ‘Mono Amalfi’, señalado como presunto cabecilla del grupo delincuencial ‘La Cordillera’.

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Nueve celulares, 44 tarjetas SIM y otros elementos incautados

Como resultado del operativo, las autoridades reportaron el hallazgo de nueve teléfonos celulares, 44 tarjetas SIM, 14 cargadores, 13 cables de datos, ocho manos libres, un repetidor Wi-Fi, un reproductor MP4 y una memoria USB.

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También fueron encontrados seis elementos cortopunzantes de fabricación artesanal y 235 gramos de sustancias que serían estupefacientes.

Los elementos fueron incautados para las respectivas verificaciones y análisis, con el propósito de establecer si podían estar relacionados con comunicaciones hacia el exterior o con la coordinación de actividades ilícitas desde el establecimiento penitenciario.

La investigación buscaba determinar si desde la cárcel de La Dorada se estarían coordinando las presuntas extorsiones contra familias campesinas y productores de Herveo, así como establecer si los dispositivos y demás elementos encontrados guardaban relación con esos hechos.

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Meses después, el nombre de ‘Tinejo’ volvió a aparecer en la investigación

El caso deja dos asuntos centrales por esclarecer, quién habría organizado el supuesto atentado contra de la alcaldesa y su padre y si existe una relación demostrable entre ese plan, las denuncias de extorsión y las presuntas redes de comunicación y apoyo que las autoridades buscan investigar.