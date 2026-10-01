¿Banda “Los Satanas” está detrás de asesinatos y extorsiones en Soacha? esto responde el alcalde

En las últimas horas, la tranquilidad de Soacha, Cundinamarca, se vio afectada por el asesinato de un taxista de 33 años en el sector de Ciudad Verde por parte de una persona que se identificó como parte del grupo delictivo “Los Satanás”. En video menciona la banda y le dispara en reiteradas ocasiones a la víctima, que también tenía antecedentes por hurto y tráfico de drogas. Sin embargo, la supuesta reaparición de este grupo armado encendió las alarmas de las autoridades y de la alcaldía.

En diálogo con el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró que las investigaciones se están adelantando para determinar si este grupo nuevamente está atormentando a los vecinos y comerciantes o si bandas “más pequeñas” utilizan los nombres de “bandas grandes” para hacer de las suyas.

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“Las líneas investigativas nos están llevando a encontrar si realmente sí es la banda a Satanás, lo que no quiere decir que no sea un hecho criminal o delincuencial. Sin embargo, a veces muchas estructuras criminales en ciudades como Soacha y en ciudades del país utilizan nombres y alegorías a bandas delincuenciales ya posicionadas para establecer la conducción de algunos delitos. El delito muta muy rápido mientras está en la puesta a disposición de la justicia de alguno de estos delincuentes. Rápidamente mutan sus niveles jerárquicos en cada una de estas bandas criminales.” Precisó el alcalde.

Y es que, a pesar de que varios cabecillas de los grupos criminales, uno de estos de la banda “Los Satanás”, están tras las rejas, aún es incierto si la banda sigue en crecimiento y operando presuntamente desde los centros carcelarios. Sin embargo, otro de los problemas que denuncian los habitantes es la aparición de panfletos de grupos criminales declarando la guerra a las bandas o ladrones que operan en la ciudad con el objetivo de “hacer una limpieza” y cuidar el territorio. Recientemente, en el barrio Danubio apareció un panfleto pegado a un poste en el que el “frente Julio César Vargas” declara el control del territorio.



Ante esto, las autoridades afirman que las bandas que operan en los sectores ya están identificadas, lo que permite establecer una línea investigativa y determinar si hay o no una disputa territorial y dar con los cabecillas.

“Nosotros tenemos diagnosticadas y caracterizadas las estructuras criminales que operan dentro del territorio. Y dentro de esa estructuración y dentro de esa caracterización, estos panfletos nos generan líneas de conexión reales con lo que hoy opera, desafortunadamente, en el territorio. Estamos revisando si es delincuencia común, que busca hacer algún tipo de intimidación. Este es un sector; especialmente, han aparecido, no en toda la ciudad, pero han aparecido en un sector que es Prado a Las Vegas, Danubio.” Aclaró el alcalde de Soacha.

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Entre tanto, la policía de Soacha, a través de un comunicado, asegura que se activó un grupo especial para proteger a los comerciantes y ciudadanía con el grupo del Gaula y el GOES en sectores como Ciudad Verde, León XVIII, Autosur y Terreros.