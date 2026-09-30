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Sicariato en Soacha: delincuentes en moto asesinaron a taxista

La Policía pide ayuda de la comunidad y, si tiene información adicional para esclarecer el crimen, comunicarse a la línea 123.

Sicariato en Soacha.
Sicariato en Soacha.
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Un caso de sicariato se registró este miércoles, 30 de septiembre, en el barrio Ciudad Verde, en Soacha, donde un taxista fue asesinado cuando se movilizaba en el vehículo de servicio público.

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De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la víctima, un ciudadano venezolano de 33 años, fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y posteriormente huyeron del lugar.

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El hecho ocurrió en la transversal 24B No. 17-209, frente al conjunto residencial Sándalo. Según la Policía Nacional, el taxista se movilizaba en un Hyundai Atos de placas SOR-940 cuando los dos sujetos, que se desplazaban en una motocicleta NKD de color blanco, habrían atentado contra su vida.

Tras el ataque, unidades policiales activaron los protocolos correspondientes y personal de criminalística realizó las labores de investigación y levantamiento del cuerpo sin vida.

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La Policía informó que investigadores de la SIJIN y funcionarios de la SIPOL adelantan las labores para establecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables. Entre las acciones se encuentra la revisión y análisis de cámaras de circuito cerrado de televisión ubicadas en el sector, con el propósito de obtener elementos materiales probatorios que permitan avanzar en el esclarecimiento del crimen.

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La institución también hizo un llamado a la comunidad para entregar información a través de la línea 123.

Rechazo por el crimen

Por su parte, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, aseguró que ordenó a la Policía iniciar de inmediato las investigaciones para identificar y capturar a los dos hombres señalados de cometer el asesinato.

Además, solicitó a las secretarías de Gobierno y Movilidad adelantar una mesa de trabajo con el sector de taxistas para abordar las condiciones de seguridad de quienes prestan este servicio.

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“Toda nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de la víctima. En Soacha, la vida se respeta y este crimen no puede quedar impune”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

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