Grave accidente en vía Mosquera-Bogotá: turbo se estrelló por detrás de tractomula

En horas de la tarde de este miércoles, 30 de septiembre, se presentó un grave accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Mosquera con Bogotá, pasando el sector de Tres Esquinas, en donde una turbo se estrelló por detrás de tractomula.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, tras este choque, las personas que se movilizaban en el vehículo de carga quedaron atrapadas y requieren atención de los organismos de emergencia. Que, además, llegaron al punto para el control vehicular en esta zona.

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Por otro lado, según autoridades, debido a esto se presentó una afectación en la movilidad mientras las autoridades y equipos de emergencia atienden la situación. Además, recomendar transitar con precaución por este corredor vial y estar al tanto de los canales oficiales.

En desarrollo.

