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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Grave accidente en vía Mosquera-Bogotá: turbo se estrelló por detrás de tractomula

Grave accidente en vía Mosquera-Bogotá: turbo se estrelló por detrás de tractomula

EL grave accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Mosquera con Bogotá, pasando el sector de Tres Esquinas. Las personas del camión quedaron atrapadas.

Grave accidente en vía Mosquera-Bogotá.jpg
Grave accidente en vía Mosquera-Bogotá //
Foto: Instagram @elinformativomosquerafunza
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

En horas de la tarde de este miércoles, 30 de septiembre, se presentó un grave accidente de tránsito se registró en la vía que comunica a Mosquera con Bogotá, pasando el sector de Tres Esquinas, en donde una turbo se estrelló por detrás de tractomula.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, tras este choque, las personas que se movilizaban en el vehículo de carga quedaron atrapadas y requieren atención de los organismos de emergencia. Que, además, llegaron al punto para el control vehicular en esta zona.

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Por otro lado, según autoridades, debido a esto se presentó una afectación en la movilidad mientras las autoridades y equipos de emergencia atienden la situación. Además, recomendar transitar con precaución por este corredor vial y estar al tanto de los canales oficiales.

En desarrollo.

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