DIAN incautó mercancía por más de $8.000 millones en bodega de Mosquera

Un operativo de control aduanero realizado por la DIAN en 15 bodegas de un parque empresarial de Mosquera, Cundinamarca, dejó mercancía incautada con un valor superior a los $8.000 millones.

Durante las diligencias, las autoridades encontraron 1.653 bicicletas de equilibrio, más de 13.000 rollos de tela, mesas armables, adornos y luces navideñas, además de otros productos de procedencia extranjera que quedaron bajo control de la entidad.

El procedimiento buscaba establecer posibles incumplimientos de la normativa aduanera y verificar que los productos contaran con los documentos necesarios para acreditar su permanencia legal en el país antes de ser comercializados.

En el operativo participaron más de 60 funcionarios de la DIAN, acompañados por uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y personal de la Fuerza Disponible.



El director general de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez, aseguró que estos controles buscan identificar puntos utilizados para almacenar y distribuir mercancías que presuntamente no cumplen con los requisitos establecidos para su ingreso y comercialización en Colombia.

“Este megaoperativo demuestra que la DIAN tiene la capacidad de identificar, intervenir y controlar los puntos clave donde se almacenan y distribuyen mercancías que ingresan al país sin cumplir los requisitos legales”, señaló Velásquez.

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Además de los productos aprehendidos, la entidad adoptó tres medidas de retención temporal sobre elementos para mascotas, bicicletas eléctricas y llantas, mientras se adelantan las respectivas verificaciones.

Por el momento, las autoridades deberán determinar si esas mercancías cumplen con las obligaciones y requisitos aduaneros para permanecer y ser comercializadas legalmente en el país.

La DIAN indicó que continuará adelantando operativos en coordinación con otras autoridades para detectar posibles casos de contrabando y evitar que mercancías sin documentación lleguen al comercio formal.