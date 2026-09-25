El evento en Mosquera que movilizó a 8.000 personas y dejó más de $1.200 millones

El encuentro ecuestre y de estilo de vida Polo & Classics cerró su edición 2026 en Mosquera, Cundinamarca, con una asistencia cercana a las 8.000 personas y un impacto económico superior a los $1.200 millones. De acuerdo con los organizadores, la cita generó más de 300 empleos entre directos e indirectos, consolidando este tipo de formatos como un motor de desarrollo para la región.

La organización del evento informó que cerca del 90% de los asistentes se trasladaron desde Bogotá hacia la sabana. Esta movilización de visitantes impulsó la dinámica comercial de la zona en sectores clave como la gastronomía, los servicios, el transporte y el turismo regional.

Durante las jornadas, el público accedió a competencias de polo y salto, exhibiciones de vehículos clásicos y la oferta de más de 50 marcas aliadas. La programación estuvo dirigida a empresarios, familias y apasionados del deporte ecuestre y el automovilismo.

José Luis Acevedo Ladino, director de Polo & Classics, señaló que el objetivo del encuentro es demostrar que la hípica puede convertirse en una plataforma de entretenimiento y negocios. En el mismo sentido, Camilo Casas, cofundador de la iniciativa, destacó la oportunidad de generar valor en los territorios mediante la integración del deporte con la industria del entretenimiento y el respaldo de las marcas.



¿Cuál es el impacto económico y laboral de la industria ecuestre en Colombia?

Las cifras del sector reflejan una tendencia de crecimiento en el país. Según datos de la Federación Ecuestre citados por la organización, el impacto laboral y de inversión se concentra en los siguientes indicadores:



Las inversiones de la Federación pasaron de $616,5 millones en 2021 a $1.005 millones en 2024.

El sector ecuestre genera en Colombia entre 10.000 y 10.500 empleos directos e indirectos.

En el caso específico de la edición de Polo & Classics en Mosquera, se crearon más de 300 plazas de trabajo.

¿Qué viene para las próximas ediciones de Polo & Classics?

Tras los datos registrados en Mosquera, la directiva confirmó que trabaja en la planificación de una nueva edición del encuentro.



El propósito para las siguientes fechas consiste en ampliar la convocatoria y fortalecer la articulación entre las competencias deportivas, la gastronomía, la exhibición automotriz y el patrocinio de marcas privadas en Cundinamarca.