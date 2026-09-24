Rescatan con vida a niña de 2 años desaparecida en Paime, Cundinamarca

El Ejército Nacional, a través de la Décima Tercera Brigada y el Gaula Militar Cundinamarca, en coordinación con el CTI, logró rescatar con vida a Salomé Vásquez Sánchez, una niña de 2 años que permanecía desaparecida desde el pasado 20 de septiembre.

La menor fue ubicada este 24 de septiembre, cuatro días después de que se reportara su desaparición, hacia las 3:00 de la tarde, en una zona rural del municipio de Paime, Cundinamarca. El procedimiento estuvo a cargo del Gaula Militar, que logró establecer el lugar donde se encontraba la niña.

Tras ser localizada, Salomé fue trasladada de inmediato al hospital municipal de Paime, donde fue sometida a una valoración médica. Además, quedó bajo acompañamiento de Medicina Legal para continuar con el proceso de valoración. Por el momento, las autoridades no han informado cuál es su estado de salud.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de la menor y determinar qué sucedió durante los cuatro días en los que permaneció sin ser localizada.



Una de las líneas de investigación estaría relacionada con el padre de la niña. De acuerdo con los investigadores, el hombre habría amenazado a la madre de la menor después de que ella decidiera terminar la relación. Según el testimonio entregado por la mujer, el hombre presuntamente la amenazó con quitarse la vida y también con quitarle la vida a la niña si ella no regresaba con él.

De acuerdo con la información entregada por los investigadores, horas antes del operativo de rescate, el hombre habría dejado a la menor y posteriormente se habría comunicado con una familiar para indicarle el lugar donde la había dejado. Esta persona habría informado a las autoridades sobre la ubicación, lo que permitió que los uniformados llegaran hasta una vivienda ubicada en una zona rural de Paime, donde finalmente encontraron a la niña.

