Mantenimientos de El Guavio y Chivor serán reprogramados ante riesgo energético por El Niño

El Gobierno Nacional y las empresas generadoras acordaron reprogramar los mantenimientos mayores de las centrales hidroeléctricas El Guavio y Chivor II, con el objetivo de mantener una mayor disponibilidad de estos activos durante el periodo de mayor demanda energética previsto por el fenómeno de El Niño 2026-2027.

El Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con Enel Colombia, AES Colombia y Acolgen, hace parte del llamado Plan Energía YA, estrategia con la que el Gobierno busca anticipar posibles riesgos para la confiabilidad del servicio eléctrico.

Según el comunicado, la reprogramación del mantenimiento de El Guavio será voluntaria, excepcional y estará limitada al periodo considerado de mayor criticidad. Estos trabajos habían sido programados con años de anticipación y son necesarios para garantizar la seguridad y confiabilidad de las centrales.

El cambio de cronograma implica reorganizar contratistas y proveedores, ajustar la logística de equipos y repuestos, reforzar el monitoreo de las plantas y asumir costos y riesgos adicionales.



Por su parte, XM realizará seguimiento al estado del Sistema Interconectado Nacional y a las principales variables eléctricas y energéticas, con especial atención en el área Oriental. El Ministerio de Minas y Energía también continuará con el monitoreo técnico de la disponibilidad de las centrales durante el periodo de mayor exigencia.

La medida se conoce en medio de la preparación del país para el fenómeno de El Niño y busca que los mantenimientos de estas dos centrales no se realicen de manera simultánea, reduciendo así el impacto que una menor disponibilidad de generación podría tener sobre el sistema eléctrico.