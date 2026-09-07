Grietas y desplazamientos de muros preocupan a comunidad educativa de escuela de Rionegro

Grietas que atraviesan pisos y paredes, columnas que presentan desplazamientos, tejas que se han movido y estructuras que, según los docentes, estarían cerca de colapsar, hacen parte del panorama que enfrenta la comunidad educativa del colegio Llano de Palmas, sede D Las Delicias, en Rionegro, Santander.

La situación, aseguran los profesores, no es nueva. El deterioro de los salones, los baños y el restaurante escolar se ha venido presentando desde hace varios años, pero los movimientos telúricos registrados recientemente habrían aumentado las afectaciones y generado mayor preocupación entre quienes permanecen diariamente en el plantel.

“Las grietas que están más afectadas se han movido, hay columnas con desplazamiento y también se ha presentado desplazamiento de tejas”, explicó Neyla Suely Suárez, docente de la institución, quien llamó la atención sobre las condiciones en las que estudiantes y trabajadores deben desarrollar sus actividades.

La preocupación también está relacionada con el terreno y con algunos elementos de la estructura. María Constanza Ordóñez, otra de las docentes, señaló que hay vigas que presentan un deterioro considerable y que las reparaciones realizadas por la propia comunidad han sido únicamente soluciones momentáneas que no resuelven el problema de fondo.



Según la docente, durante los últimos años han sido radicadas solicitudes ante las directivas de la institución, la Alcaldía de Rionegro, Planeación, la Gobernación de Santander y otras entidades, con el propósito de obtener una intervención que permita establecer qué tan segura es actualmente la sede.

La comunidad educativa insiste en que se requiere un estudio técnico que determine las condiciones reales de la infraestructura y establezca las medidas que deben adoptarse para proteger a los estudiantes y al personal que permanece en el lugar.

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“Las grietas han aumentado, hay desplazamiento total del terreno y un riesgo inminente para todos los que aquí estamos laborando y, obviamente, para la integridad de los niños”, manifestó Ordóñez.

A esta preocupación se suman los padres de familia. Una madre que tiene a su hijo en la institución señaló que uno de los daños más evidentes se encuentra en el piso de la sede, donde se observan aperturas y fisuras. Por eso, pidió que las autoridades actúen antes de que la situación pueda representar una emergencia.

Mientras esperan una respuesta, docentes y familias hacen un llamado para que se realice cuanto antes una evaluación estructural de la sede D Las Delicias y se determine si las instalaciones cuentan con las condiciones necesarias para que los estudiantes continúen allí sus actividades académicas sin poner en riesgo su integridad.