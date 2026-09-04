Gobernación de Santander volvió a producir Aguardiente y Ron con marca Comunero

La Empresa de Licores de Santander presentará este viernes 4 de septiembre oficialmente sus nuevos productos, una apuesta con la que busca recuperar espacio en el mercado y fortalecer las finanzas del departamento. El lanzamiento se realizará en el Centro Cultural del Oriente, en Bucaramanga, ante representantes del sector de la distribución, supermercados y otros actores interesados en la comercialización de las bebidas.

Se trata del Aguardiente Comunero, que llega al mercado en dos presentaciones, y del Ron Revolución Comunera, productos que comenzarán a comercializarse de manera gradual en Santander.

Edgar Pedraza, gerente de la Empresa de Licores de Santander, explicó que después del lanzamiento comenzará una nueva etapa enfocada en llevar las bebidas a los consumidores. Inicialmente estarán disponibles en varias licoreras del área metropolitana de Bucaramanga y posteriormente llegarán a grandes superficies.

“Después de que lo creamos, ya es vender nuestro Aguardiente Comunero y nuestro Ron Revolución Comunera”, señaló Pedraza al explicar el reto que comienza para la empresa con la llegada de estas nuevas referencias al mercado.



El Aguardiente Comunero tendrá dos opciones para los consumidores. Una de ellas corresponde a la presentación de 29 grados de alcohol, identificada por su etiqueta y tapa de color rojo, con un perfil dirigido a quienes tradicionalmente han consumido aguardiente con una graduación más alta.

La segunda presentación tendrá 24 grados de alcohol de etiqueta y tapa azul, una graduación que, según el gerente de la empresa, ha ganado espacio en el mercado y tiene una importante demanda, especialmente entre consumidores jóvenes.

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Pedraza destacó que ambas presentaciones cuentan con fórmulas nuevas y diferentes a las que manejaba anteriormente la Licorera de Santander.

“Con toda claridad son fórmulas nuevas. Hicimos muchísimas pruebas, catas y demás y llegamos a unos productos que estoy seguro de que van a gustar mucho”, afirmó.

Un ron producido con materia prima de Santander

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El otro lanzamiento es el Ron Revolución Comunera, una bebida de 35 grados de alcohol y cuatro años de añejamiento, elaborada con tafias provenientes de productores de la Hoya del Río Suárez.

El producto fue desarrollado en conjunto con la Nueva Licorera de Boyacá, que participa como maquilador, y busca abrirse espacio en un mercado en el que el consumo de ron tiene una rotación menor frente al aguardiente.

“Yo creo que este ron va a marcar un hito especial aquí en Santander y después en Colombia”, manifestó Pedraza.

El gerente resaltó además que se trata de un producto que puede consumirse solo, aunque también tiene posibilidades de utilizarse en la preparación de cócteles.

“La fortaleza grande de este es precisamente que es un trago que fácilmente se puede tomar solo, que tiene un sabor bien especial”, explicó.

Más allá del lanzamiento comercial, la Empresa de Licores de Santander plantea estos productos como parte de una estrategia para fortalecer las finanzas departamentales y recuperar el papel de la industria licorera como fuente de recursos para Santander.

Pedraza aseguró que existe una relación entre el fortalecimiento de las licoreras departamentales y la generación de ingresos para las regiones, y señaló que este proceso hace parte de los objetivos de la administración departamental.

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“El propósito del señor gobernador desde el principio” ha sido avanzar en el fortalecimiento de las finanzas de Santander, sostuvo el gerente.

La apuesta también busca generar beneficios para los productores de la Hoya del Río Suárez, al integrar a los campesinos de esta zona dentro de la cadena productiva del ron.