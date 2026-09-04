Incautan 153 celulares robados durante operativo en el mercado Las Pulgas de Bucaramanga

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga en el establecimiento comercial Las Pulgas, ubicado en el barrio Gaitán, dejó como resultado la incautación de equipos tecnológicos que, según las autoridades, registraron antecedentes durante las verificaciones realizadas.

Durante el procedimiento, los uniformados realizaron registros a personas, motocicletas y establecimientos comerciales, además de consultar antecedentes y verificar la documentación correspondiente.

Uno de los principales controles estuvo dirigido a los teléfonos celulares, cuyos códigos IMEI fueron consultados para establecer su procedencia y determinar si figuraban con algún reporte o antecedente.

De acuerdo con el reporte policial, fueron incautados 153 equipos tecnológicos, entre ellos 135 celulares, cinco tabletas y 13 computadores portátiles. La institución señaló que estos dispositivos presentaron antecedentes positivos durante las verificaciones.



El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que este tipo de operativos buscan intervenir lugares donde podrían presentarse actividades relacionadas con la comercialización de elementos de procedencia ilícita.

Los equipos fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar las respectivas verificaciones para establecer su procedencia y situación jurídica.