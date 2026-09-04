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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae mexicano en operativo que incautó más de 58 kilos de droga en Santander

Cae mexicano en operativo que incautó más de 58 kilos de droga en Santander

Más de 58 kilos de droga fueron incautados en dos operativos viales en Santander.

foto mexicano drogas santander.jpeg
Ciudadano mexicano capturado en Santander
// Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de sept, 2026

La Policía de Santander reportó la captura de cuatro personas y la incautación de más de 58 kilos de estupefacientes en dos operativos de control realizados en corredores viales utilizados para el ingreso y transporte de droga hacia el departamento.

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El primer procedimiento se desarrolló en el sector Contadero, jurisdicción de La Esperanza, Norte de Santander, durante controles sobre la ruta Ocaña-Bucaramanga. Los uniformados detectaron a varias personas realizando un transbordo de material en una vía terciaria y, tras inspeccionar uno de los vehículos, encontraron más de 30 kilos de cocaína.

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En este procedimiento fueron capturados tres hombres: dos ciudadanos colombianos y un ciudadano mexicano. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía, el cargamento estaría relacionado con las finanzas del Grupo de Delincuencia Común Organizado ‘Los del Sur’.

El segundo operativo tuvo lugar en el sector Las Vegas, en Betulia, Santander, donde los uniformados inspeccionaron un bus de servicio público que cubría la ruta Medellín-Bucaramanga. En el equipaje de uno de los pasajeros encontraron 56 paquetes con 28 kilos de marihuana, cuyo valor fue estimado en cerca de 14 millones de pesos.

El pasajero fue capturado y, junto con los otros tres detenidos, quedó a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que estos resultados buscan afectar las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y evitar que Santander sea utilizado como corredor para el transporte y distribución de drogas.

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