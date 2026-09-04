Golpe al tráfico de drogas y armas: dos capturados en Bucaramanga y Girón

Dos operativos adelantados por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional dejaron como resultado la captura de dos hombres y la incautación de armas de fuego, munición y varios kilogramos de sustancias estupefacientes.

En Bucaramanga, un hombre de 26 años fue capturado en flagrancia en el barrio Luz de Salvación, durante labores de patrullaje y control. De acuerdo con la Policía, el procedimiento permitió incautar un subfusil tipo UZI calibre 9 milímetros, con 26 cartuchos, y un revólver calibre .38, con tres cartuchos.

En el mismo procedimiento fueron halladas diferentes sustancias estupefacientes, que superarían las 1.200 dosis, según el reporte de las autoridades. El capturado deberá responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Capturaron en Bucaramanga a un hombre que, según la Policía, tenía en su poder un fusil, un revólver, 29 cartuchos y más de 1.200 dosis de estupefacientes. El operativo se realizó en el barrio Luz de Salvación #VocesySonidos pic.twitter.com/51Ce8l7OZf — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 3, 2026

En un segundo procedimiento, realizado en el barrio Las Palmas de Girón, un hombre de 24 años fue capturado en flagrancia luego de que una ciudadana alertara a la Policía sobre una posible situación de violencia intrafamiliar en una vivienda ubicada en la calle 37 con carrera 29B.



Al llegar al lugar, los uniformados encontraron, según el reporte oficial, indicios de procesamiento de sustancias estupefacientes al interior del inmueble. La intervención permitió la incautación de aproximadamente cuatro kilogramos de clorhidrato de cocaína y la captura del hombre, señalado por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Banda intentó sobornar a policías para recuperar celular de traficante de armas en Girón #VocesySonidos https://t.co/jhVrnXx6dl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 3, 2026

"Estos resultados se producen en medio de los operativos que adelanta la Policía Metropolitana de Bucaramanga para combatir el tráfico de estupefacientes y la circulación ilegal de armas de fuego en la región", dijo el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana.

El Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, acompañó la transmisión de mando de la Segunda División del Ejército Nacional. pic.twitter.com/kqYzqK5K4x — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) September 2, 2026

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Las autoridades destacaron además la importancia de la información suministrada por la ciudadanía para detectar actividades que puedan representar un riesgo para la seguridad. Los dos capturados quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.