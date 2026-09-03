Bucaramanga inaugura primer Mausoleo Sostenible que une memoria y biodiversidad

Una nueva propuesta de arquitectura y sostenibilidad fue inaugurada en Bucaramanga en el Sector Oasis, un espacio que busca cambiar la manera en que se conciben los lugares de memoria en la ciudad. El proyecto, desarrollado por Organización La Esperanza, es presentado como el primer Mausoleo Sostenible de la capital santandereana.

La iniciativa hace parte de Ecosistemas que Sanan, un proyecto que durante cerca de dos años ha trabajado en el reconocimiento de la biodiversidad existente en los parques de la organización y en la búsqueda de una relación más equilibrada entre estos espacios y el entorno natural.

Durante la presentación, Diego Montes, gerente general de Organización La Esperanza, destacó que la sostenibilidad se ha convertido en un criterio para la toma de decisiones de la entidad y en una forma de entender su vínculo con el territorio.

Uno de los componentes del proyecto es el estudio de las especies de flora y fauna presentes en los parques de Organización La Esperanza. Este trabajo quedó recopilado en una Cartilla de Biodiversidad, que contiene el inventario taxonómico de las especies identificadas y que fue entregada a la Universidad de Santander (UDES), al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y a la ciudadanía.



La jornada incluyó además un reconocimiento a Silvia Riascos, quien estuvo al frente del desarrollo del Sector Oasis y trabajó en una propuesta que combina elementos arquitectónicos con criterios de sostenibilidad.

El nuevo mausoleo incorpora metas ambientales relacionadas con el uso eficiente de los recursos, entre ellas la disminución del consumo energético y la compensación de la huella hídrica. De acuerdo con la organización, el proyecto también busca aportar a la protección de más de 400 hectáreas de corredor ecológico.

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Con la apertura del Sector Oasis, la apuesta es que los espacios asociados a la memoria trasciendan su función tradicional y puedan convertirse también en lugares donde la arquitectura, la biodiversidad y la conservación tengan un papel dentro del desarrollo de la ciudad.