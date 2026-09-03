Tembló en Santander: sismo de 4.2 se sintió en el nororiente del país

Un sismo de magnitud 4,1 se registró este jueves 3 de septiembre de 2026 en Colombia, de acuerdo con el boletín preliminar divulgado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico ocurrió a las 11:58 de la mañana, hora local, según la información consignada en el reporte oficial.

¿Cuándo ocurrió el sismo de magnitud 4,1?

El temblor fue registrado a las 11:58 a. m. del jueves 3 de septiembre de 2026. La magnitud preliminar establecida por el Servicio Geológico Colombiano fue de 4,1, pero luego lo cambió a 4.2. El epicentro del temblor fue en el municipio de Los Santos, Santander, una región de alta sismicidad. El informe de la entidad técnica precisó que la profundidad del sismo fue de 146 kilómetros.

Por la magnitud del temblor y su localización en la cordillera Oriental, las ondas sísmicas fueron detectadas por múltiples estaciones de supervisión instaladas en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá. Habitantes de poblaciones cercanas como Jordán, Aratoca y la ciudad de Bucaramanga manifestaron haber sentido el movimiento sísmico de forma leve a moderada, al igual que en otros centros urbanos principales de la zona central del país.

El nido sísmico de Los Santos y la actividad en Santander

El municipio de Los Santos es reconocido a nivel mundial por albergar la segunda zona de mayor concentración de actividad sísmica del planeta, únicamente superada por la región de Hindú Kush en Afganistán. En este punto de la geografía colombiana, conocido como el nido sísmico de Los Santos, se registran a diario decenas de eventos sísmicos de magnitud baja a media debido a los procesos tectónicos que ocurren a más de 100 kilómetros de profundidad.

El Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía la importancia de mantener la calma ante este tipo de eventos naturales y consultar únicamente la información difundida por los canales oficiales del SGC, ya que los reportes preliminares pueden actualizarse a medida que se procesan más datos de las estaciones sísmicas del país.