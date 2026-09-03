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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Banda intentó sobornar a policías para recuperar celular de traficante de armas en Girón

Banda intentó sobornar a policías para recuperar celular de traficante de armas en Girón

El celular fue incautado en un operativo del Gaula de la Policía en Santander donde fue capturado un presunto traficante de armas.

Captura traficante de armas Girón.jpg
Blu Radio. Captura traficante de armas Girón //Foto: Policía de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

Un hombre señalado de comercializar y traficar armas de fuego fue capturado en el barrio Miraflores de Girón, Santander. Tras el operativo, integrantes de la banda habrían intentado recuperar un teléfono celular por el que, según la Policía, llegaron a ofrecer hasta $25 millones.

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La captura fue realizada en un operativo coordinado entre el Gaula Chicamocha y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional. Durante el procedimiento fueron incautados una escopeta Mossberg, un revólver y munición de diferentes calibres, entre ellos 38 y 9 milímetros.

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Sin embargo, el teléfono celular decomisado terminó convirtiéndose en una pieza clave de la investigación. De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía en Santander, después del procedimiento varias personas intentaron contactar a funcionarios para que el dispositivo no quedara en poder de las autoridades.

“Le llegaron a ofrecer hasta $25 millones para que les devolvieran el teléfono”, señaló el oficial.

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La Policía considera que la información almacenada en el dispositivo podría aportar datos relevantes sobre la forma en que se estaría desarrollando el tráfico de armas en el área metropolitana de Bucaramanga, Santander y otras regiones del país.

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“Ahí vamos a encontrar información supremamente importante y evidencia con relación al tráfico de armas”, explicó el coronel Arévalo, quien agregó que el capturado quedó privado de la libertad en un establecimiento carcelario.

Según las primeras investigaciones, el hombre tendría como función la comercialización y entrega de armas de fuego para estructuras delincuenciales que operan en diferentes zonas. La Policía indaga además posibles conexiones con grupos que delinquen en el sur del Cesar, Norte de Santander y sectores como Cáchira, La Esperanza y el Bajo Rionegro.

Las autoridades continúan con la investigación para establecer quiénes estarían detrás del interés por recuperar el celular y qué información contiene el dispositivo que llevó a ofrecer una millonaria suma de dinero para sacarlo de manos de la Policía.

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