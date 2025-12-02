A dos horas de Bogotá, este país alberga cerca del 6.5 % de la biodiversidad del planeta

No solos los precios y temporadas determinan los viajes de las personas, sin que, ahora, todos miran que sus destinos cumplan con sus expectativas con vivir experiencia diferentes. De hecho, un reporte de Caracterización General del Mercado – Colombia del Instituto Costarricense de Turismo, demostró que las preferencias del viajero colombiano están cada vez más alineadas con experiencias que combinan bienestar, naturaleza y autenticidad.

Y es que, también dijo Booking.com, ahora los viajes se hacen con propósito y el 2026 seguirá esta tendencia en donde los viajeros buscan cumplir algún tipo de deseo y/o sueño. Por ejemplo: sol y playa (71,4 %), el disfrute de la gastronomía local (65,3 %) y la observación de la flora y la fauna (40,8 %) se consolidaron entre las más buscadas.

Pero también hay un crecimiento e interés por la flora y fauna, dejando a un destino como uno de los más llamativos de los colombianos: Costa Rica, que, a tan solo dos horas de Bogotá, ha tenido un incremento importante en el último tiempo.

¿Por qué creció el interés por Costa Rica?

En un momento en el que los viajeros buscan mucho más que recorrer nuevos lugares, Costa Rica se posiciona como un destino ideal para quienes desean encontrar un sentido profundo en sus experiencias.



Con apenas el 0,03 % de la superficie terrestre del planeta, el país centroamericano alberga cerca del 6,5 % de la biodiversidad mundial y ha protegido más del 25 % de su territorio a través de más de 153 áreas silvestres. Un compromiso que lo convierte en referente global de sostenibilidad y en el escenario perfecto para un turismo consciente.

“Costa Rica no ofrece simplemente un lugar para visitar, brinda un espacio para descubrir un ‘por qué’. Su abundante naturaleza, la calidez de sus comunidades y su filosofía ‘Pura Vida’ invitan al viajero a conectar con lo esencial, reflexionar sobre su propósito y aportar al entorno", indicaron desde Caracterización General del Mercado – Colombia del Instituto Costarricense de Turismo.

