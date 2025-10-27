Agencias de viajes registran crecimiento de entre el 10 % y 19 % en ventas a comparación del 2024

La industria del turismo en Colombia registró un crecimiento notable durante el tercer trimestre de 2025, según un estudio reciente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). El informe indica que las agencias de viajes aumentaron sus ventas en un 10 % frente al mismo período del año anterior.

Este resultado positivo se explica, en parte, por las compras anticipadas para la semana de receso escolar de octubre, así como por la consolidación de los principales destinos nacionales: Cartagena, Medellín y Bogotá, que concentraron más del 50 % de las ventas.

"El balance del tercer trimestre de 2025 refleja un desempeño positivo de las agencias de viajes del país este tipo de estudios nos permite entender cómo se comporta la industria y le brinda un insumo a nuestros asociados y, en general, a los empresarios, para que estén a la vanguardia y adapten su oferta turística según las tendencias del mercado nacional e internacional", afirmó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

Otros destinos nacionales destacados son el Eje Cafetero, Cali, Santa Marta, San Andrés y Barranquilla, que han atraído al 35 % de los viajeros. En cuanto a los destinos internacionales, España lidera con un 17,8 % de participación, seguido de República Dominicana (15,8 %), Cancún-México (13,9 %), Panamá (6,2 %) y Estados Unidos (3,3 %).



El motivo de viaje más popular sigue siendo sol y playa, seguido por naturaleza y aventura, que ha desplazado a la cultura al tercer lugar. Las experiencias turísticas más demandadas incluyen turismo religioso, de salud y bienestar, de naturaleza, experiencial, y programas dirigidos a adultos mayores y mujeres.

La encuesta también reveló que el 81 % de las agencias de viajes reportaron un aumento en sus ventas, mientras que el 19 % registró disminuciones. Entre los crecimientos, el 26,6 % de las agencias aumentó sus ventas entre 10 % y 19 %, el 20,2 % creció entre 1 % y 10 %, y el 14,5 % registró incrementos de 20 % a 29 %.