Por primera vez, cerca de 1.000 familias de Tierralta tendrán gas por red

Desde el viernes 2 de octubre , cerca de 1.000 familias de Tierralta, Córdoba, podrán tener gas directamente en sus hogares a través de una red domiciliaria. El proyecto, desarrollado por Colgas, Hocol, empresa del Grupo Ecopetrol, y la Alcaldía municipal, busca que las familias dejen atrás el uso de fogones de leña y tengan acceso al servicio las 24 horas del día.

La primera fase del proyecto contempla beneficiar a alrededor de 1.000 usuarios. Actualmente, unas 500 familias hacen parte de las primeras conexiones y la meta es alcanzar el total previsto al finalizar el año.

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La red funciona con gas natural sintético (GNS), una mezcla de propano y aire que se comporta como el gas natural y que puede ser distribuida a través de tuberías hasta las viviendas. La tecnología permite llevar el servicio a Tierralta sin que el municipio tenga que estar conectado a un gasoducto troncal del Sistema Nacional de Transporte de gas natural.

De acuerdo con Luis Felipe Ocampo, gerente legal y de Asuntos Corporativos de Colgas, la iniciativa busca adaptar la solución energética a las condiciones de cada territorio.



“Cada territorio necesita una solución energética ajustada a su realidad. Con el GNS, un municipio puede contar con gas por red sin esperar la llegada de un gasoducto troncal”. afirmó

La primera fase representa una inversión aproximada de $6.300 millones. En el proyecto participan la Alcaldía de Tierralta y las empresas Colgas y Hocol.

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Según explicó Colgas, la administración municipal aportó para beneficiar a los usuarios con los derechos de conexión y las redes internas. Además, facilitó el espacio donde está ubicada la planta de almacenamiento.

Los hogares también tendrán un beneficio del 50 % en el valor de los derechos de conexión y las redes internas. El 50 % restante será financiado por Colgas a cinco años, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias al servicio.

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El combustible llegará desde la planta de Colgas en Cartagena y será transportado hasta Tierralta. Una vez en el municipio, el sistema de almacenamiento abastece la red externa que conecta a los usuarios.

La estación se surte periódicamente mediante carrotanques y, a medida que se amplía la cobertura, se realizan las acometidas hacia cada vivienda y se instala el respectivo medidor.

El objetivo es reemplazar el fogón de leña

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Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir el uso de leña para cocinar. El comunicado señala que el cambio busca disminuir la exposición de las familias al humo producido por estos fogones y reducir la presión sobre los bosques del Parque Nacional Natural Paramillo.

Según la información entregada por Colgas, el humo de la leña representa un riesgo para la salud, especialmente para mujeres y niños, quienes suelen permanecer más tiempo cerca de los fogones. El proyecto cita datos de la Organización Mundial de la Salud y del Departamento Nacional de Planeación sobre los efectos de la contaminación del aire dentro de los hogares.

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Pero el cambio también tiene un componente ambiental. El Parque Nacional Natural Paramillo es una de las zonas señaladas dentro del contexto de deforestación en Tierralta. El comunicado indica que durante el segundo trimestre de 2025 la deforestación en Paramillo aumentó 25 % frente al mismo periodo de 2024.

Desde Colgas señalaron que estos programas adquieren especial importancia en zonas donde una parte de la población todavía depende de la leña para cocinar. La empresa explicó que el proyecto busca promover el uso de energéticos con menores emisiones y ofrecer una alternativa que permita mejorar las condiciones de vida de las familias.

“Gran parte de la población consume leña, y ese es un mensaje muy importante para llevar. Gran parte de esta población consume leña, que causa unos daños muy fuertes a la salud de las personas”, explicó Ocampo durante la presentación del proyecto.

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La compañía también señaló que Tierralta fue escogido como punto de partida teniendo en cuenta las condiciones particulares del territorio y la posibilidad de desarrollar una solución energética ajustada a sus necesidades.

El modelo podría llegar a otros municipios

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Colgas explicó que ya ha desarrollado programas similares en otras zonas del país y que se está explorando la posibilidad de implementar este tipo de soluciones en otros municipios que actualmente no cuentan con el servicio.

La expansión dependerá de las condiciones de cada territorio y de la construcción de alianzas con alcaldías y otros actores. La empresa señaló que en Córdoba existen varios municipios que todavía no tienen acceso a este servicio.

Además, Colgas espera que los programas de este tipo puedan ampliarse a nivel nacional. La compañía tiene como meta beneficiar a 10.000 usuarios adicionales en diferentes municipios del país.