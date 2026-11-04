Rodrigo Lara interpreta elecciones en EE.UU. y lanza dardo: “Los gobiernos tienen el deber de unir”

El exministro del Interior Rodrigo Lara publicó un mensaje sobre los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, en el que habló sobre la polarización y el papel de los gobiernos. El texto fue interpretado como una crítica al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, del que salió hace dos semanas tras 76 días al frente de la cartera.

Según lo analizado en los micrófonos de Mañanas Blu, este es el primer pronunciamiento de fondo de Lara después de su salida del Ministerio. Aunque había publicado algunos mensajes en X, ninguno se refería directamente a la situación política del país.

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Lo que dijo Rodrigo Lara sobre las elecciones en Estados Unidos

En su mensaje, el exministro afirmó que la victoria demócrata “es histórica en números” y señaló que incluso se eligió gobernador de ese partido en Texas. Para Lara, la principal causa del resultado fue la inflación: “Nada carcome más la base de apoyo de un gobierno que el alza de precios”.

Sin embargo, añadió que hay “causas más profundas, que son las del espíritu”. En ese sentido, sostuvo que los electores pueden conectar con un estilo que polariza, pero que “siempre van a buscar algo más”.



“Las campañas se arman y se entrincheran con polarización. Los gobiernos tienen el deber de unir”, escribió.

El exministro agregó que “la regla número uno de un gobernante es ser cauto de no dividir” y que la población espera que un gobierno “hable por todos y resuelva los problemas reales de la sociedad”. También calificó las controversias culturales como “gritos de guerra de campaña” y “problemas artificiales”, especialmente en sociedades donde prevalecen la moderación y la tolerancia.

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Lara cerró su mensaje con esta frase: “El mejor gobierno es el que ejerce la autoridad por el bien de todos. Su deber es encontrar fórmulas válidas para todos”.

Impacta la magnitud de la victoria demócrata en EE.UU. Es histórica en números. Hasta eligieron gobernador en Texas.



La causa material es la inflación, sin duda. Nada carcome más la base de apoyo de un gobierno que el alza de precios. La historia política universal lo confirma… — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) November 4, 2026

Un mensaje con la mira en Colombia

El texto llevaba dos etiquetas: #EleccionesEstadosUnidos y #Colombia2027. Los panelistas de Mañanas Blu coincidieron en que esta última sugiere que el mensaje también está pensado en clave de las elecciones presidenciales del próximo año en el país.

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Entre las interpretaciones planteadas, se mencionó que el mensaje podría estar dirigido al estilo de confrontación del Gobierno y, en particular, a Carlos Suárez, estratega del presidente De la Espriella. También se mencionó que la referencia a los “problemas artificiales” podría aludir a debates recientes como el del Museo Nacional y a la llegada de una agenda antiaborto al Ministerio del Interior.

En el análisis también hubo voces en desacuerdo. Algunos periodistas cuestionaron por qué Lara hizo campaña y aceptó el cargo si tenía diferencias con el Gobierno. Otros consideraron que la derrota republicana se explica más por la guerra con Irán y las acciones de ICE que por la polarización, y citaron el caso de Javier Milei en Argentina como ejemplo de un gobierno que ha polarizado.