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"Respaldo de ambos partidos hay que cuidarlo antes de necesitarlo": AmCham tras elecciones en EE.UU.

Las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos dejaron el control del Congreso en manos del Partido Demócrata, un giro que obliga a la Casa Blanca a negociar los presupuestos e inaugura una etapa de mayor supervisión sobre la cooperación y el comercio con Colombia, según el análisis de AmCham.

María C. Lacouture AmCham Colombia.jpg
María C. Lacouture, AmCham Colombia.
Foto: AmCham, archivo.
Por: Paola Peñaloza
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

En un informe publicado por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) señala, que la victoria del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado marca un punto de inflexión estratégico en los lazos bilaterales. Al asumir los demócratas la mayoría parlamentaria, las iniciativas de ley y las asignaciones presupuestales requerirán consensos obligatorios.

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Para la agenda nacional, esto implicará que las comisiones del Congreso pondrán la lupa de manera más rigurosa sobre los recursos destinados a la ayuda militar, la consolidación de la paz, los derechos humanos y el desarrollo rural.

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Por otro lado, el balance resalta que la nueva geografía electoral ofrece oportunidades económicas concretas a través de los estados agrícolas. Varios de los territorios donde los demócratas ganaron escaños clave, como Texas, Ohio, Kansas e Iowa, albergan sectores productivos que tienen en el mercado colombiano a un comprador fundamental.

Según AmCham, esta dinámica permite justificar el valor de la relación bilateral demostrando el impacto directo que tiene en la generación de empleo y en las exportaciones locales de los distritos estadounidenses

Ante este panorama, la recomendación principal del análisis es consolidar una estrategia de Estado fundamentada en datos y resultados verificables. El mantenimiento de un respaldo bipartidista exigirá un diálogo constante y temprano tanto con demócratas como con republicanos, asegurando que los programas de cooperación sigan ofreciendo estabilidad y progreso mutuo frente a la renovación de los comités clave en Washington.

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