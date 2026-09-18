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Blu Radio  / Economía  / AmCham respalda incentivos tributarios para atraer inversión a zonas afectadas por el terremoto

AmCham respalda incentivos tributarios para atraer inversión a zonas afectadas por el terremoto

La organización considera que las medidas pueden impulsar proyectos, recuperar el tejido empresarial y generar empleo en las regiones afectadas.

temblor en colombia.jpg
Temblor en Colombia.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) respaldó la adopción de incentivos tributarios para atraer nuevas inversiones a las zonas afectadas por el terremoto.

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“Desde AmCham Colombia consideramos relevante y propositiva la adopción de incentivos tributarios para atraer inversión a las zonas afectadas por el terremoto. Es un buen camino para impulsar proyectos, recuperar el tejido empresarial y generar empleo”. aseguró María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.

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Lacouture también señaló que la organización se sumará a la divulgación de estas medidas para acercarlas a las empresas y regiones, con el objetivo de que se traduzcan en inversión y oportunidades concretas para las comunidades.

Entre las medidas se establece un impuesto de renta del 20 % para nuevas inversiones destinadas a la reconstrucción. Para acceder a estos beneficios, las empresas deberán cumplir con montos mínimos de inversión que dependen del sector; los valores corresponden aproximadamente a 49.755 millones de pesos para turismo; 57.611 millones para agroindustria y construcción; y 123.079 millones para industria manufacturera y servicios.

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María Claudia Lacouture

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