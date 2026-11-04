Petroleras respaldan Ley de Rescate: "si no cambiamos el rumbo, perderemos soberanía en petróleo"

El sector petrolero salió a respaldar la reforma tributaria, o Ley de Rescate Económico, que incluye un régimen especial de inversión (RUGE) que podría atraer a nuevas compañías a la industria. El respaldo se da en medio de las alertas de los gremios del sector por la compleja situación que vive el sector.

Hace mucho tiempo que en Colombia no se descubre nuevo petróleo y que el país 'vive' de revisiones técnicas a campos existentes. Desde 2022 no se ha firmado ningún nuevo contrato y el panorama de la industria, según el presidente de Campetrol, Nelson Castañeda, es desolador: bloqueos, voladuras de oleoductos y válvulas ilícitas hacen que operar en el país sea 'cada vez más difícil y costoso'.

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Solo para poner un par de ejemplos, el oleoducto Caño Limón-Coveñas no ha podido operar en dos años y el año pasado un bloqueo de 63 días causó pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares.

"Tenemos el gran compromiso entre todos de que estos números se vuelvan positivos en este cuatrienio, porque igualmente la consecuencia es preocupante. Si no hacemos nada, perdimos ya la soberanía en gas, sin un cambio de rumbo podríamos también perderla en petróleo a mediano plazo", aseguró Castañeda.



Las peticiones de la industria

Este viernes, la industria le va a entregar al Departamento Nacional de Planeación un paquete de medidas que espera sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

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El objetivo es incrementar la producción de los campos que ya existen y ofrecer a la industria mayor agilidad en el trámite de licencias y de consultas ambientales.

La industria también le está pidiendo al gobierno estabilidad jurídica y tasas de impuestos competitivas, y es ahí donde aparece el RUGE.

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Según la propuesta de ley ante el Congreso, estos proyectos podrán contar con una tarifa de renta del 20 % si comienzan su ejecución en 2027 o 2028, y del 26 % si lo hacen en 2029, además de una estabilidad tributaria de hasta 16 años. Las empresas del sector tendrían que acreditar inversiones por más de 426 mil millones de pesos para ser elegibles dentro del programa.