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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Mañana, resultado del último sorteo de hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

Dorado Mañana, resultado del último sorteo de hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los jugadores pueden consultar aquí el resultado de la jornada, las últimas cifras, la quinta balota y el plan de premios de esta modalidad de chance en Colombia.

Logo del chance de Dorado Mañana.
Logo del chance de Dorado Mañana. Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Dorado Mañana es uno de los juegos más consultados por los apostadores del país. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios, además de las opciones para ganar con aciertos parciales, mantiene el interés de quienes participan en este sorteo.

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Número ganador de Dorado Mañana hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este miércoles 4 de noviembre de 2026 es el 1815 - 2. Una vez se conozca la combinación oficial, los participantes podrán verificar si sus tiquetes coinciden con los números ganadores.

  • Número ganador: 1815
  • Dos últimas cifras: 15
  • Tres últimas cifras: 815
  • Quinta balota: 2
Resultado Dorado Mañana.

Se recomienda revisar el resultado en los canales autorizados y conservar el tiquete original para realizar cualquier trámite de validación o cobro.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

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El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen estar disponibles pocos minutos después de la jornada.

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Dorado Mañana no tiene sorteos los domingos ni los días festivos.

¿Cuánto paga el plan de premios de Dorado Mañana?

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Una de las características de este chance es que ofrece diferentes posibilidades de ganar, incluso cuando el jugador acierta solo una parte del resultado. Por cada peso apostado, los premios se distribuyen de la siguiente manera:

  • Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.
  • Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.
  • Tres últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.
  • Tres últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.
  • Dos últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.
  • Una cifra o uña: 5 veces lo apostado.

El juego también incorpora una quinta balota, que amplía las combinaciones disponibles para los participantes.

¿Cómo reclamar un premio de Dorado Mañana?

Según las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en los puntos autorizados, siempre que el ganador presente los documentos y cumpla con las condiciones establecidas.

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Para solicitar el pago se requiere:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El tiquete debe conservarse sin tachones, enmendaduras ni alteraciones que puedan dificultar su validación. Cumplir con estas condiciones permite adelantar el proceso de reclamación del premio.

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Chances y Loterías

Dorado Mañana

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