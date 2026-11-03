Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su cobertura en distintas ciudades y municipios del país, junto con las opciones de premio por aciertos completos o parciales, mantiene el interés de quienes participan en cada jornada.

Número ganador del Dorado Mañana de hoy

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El resultado del sorteo de este martes 3 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Los participantes podrán verificar las cifras oficiales y compararlas con los números registrados en sus tiquetes.

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. La quinta balota: pendiente de publicación.

Una vez se conozcan los resultados, los jugadores podrán confirmar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El Dorado Mañana realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la extracción.

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Este juego no tiene sorteos los domingos ni los días festivos.

¿Cuánto paga el Dorado Mañana por cada apuesta?

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El plan de premios contempla diferentes opciones de pago, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta. Por cada peso jugado, los premios se distribuyen de la siguiente manera:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra o uña: paga cinco veces lo apostado.

El juego también incorpora una quinta balota, que añade una cifra a la información del sorteo y amplía las opciones de combinación para los participantes.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

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De acuerdo con las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en los puntos autorizados. Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con estos requisitos:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El tiquete debe conservarse sin tachaduras ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede dificultar su validación y afectar el pago del premio.