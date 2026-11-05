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Blu Radio  / Judicial  / Diez contratos y $133 millones: nuevos chats de Petro para darle trabajo a Deicy Jiménez

Diez contratos y $133 millones: nuevos chats de Petro para darle trabajo a Deicy Jiménez

El expresidente le pidió directamente a Angie Rodríguez que debía mantener a esta mujer en el Ministerio del Interior, misma persona que ha denunciado que recibió diversos contratos del Gobierno.

Chat de Petro sobre Deicy Jiménez.jpg
Chat de Petro sobre Deicy Jiménez //
Fotos: AFP / Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

Tras la revelación de Deicy Jiménez del video en donde se ve, aparentemente, con el expresidente Petro tras uno de los encuentros que ha denunciado los últimos días de haber recibido contratos del Gobierno por favores sexuales directamente con él, ahora, Noticias Caracol reveló un chat entre el exmandatario y Angie Rodríguez, directora del Dapre en ese momento.

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En el chat con Rodríguez, el expresidente ignoró dos mensajes que le mandó en donde le comentaba que había sido condecorada y felicitada por su tesis, pero respondió con la hoja de vida de Deicy Jiménez con una orden: "“Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de mininterior", a lo que ella aceptó.

Chat de Petro sobre Deicy Jiménez.png
Chat de Petro sobre Deicy Jiménez //
Foto: Noticias Caracol

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En sus redes sociales, Petro negó haber usado dinero y contratos del Estado en su vida personal, sin embargo, según la denuncia de Jiménez, no fue uno, sino varios los que se dieron para lograr estos encuentros.

Según la investigación periodística, para ese momento Jiménez tenía un contrato de 11 millones de pesos con el Ministerio del Interior, firmado en agosto de 2025 y con fecha de terminación del 31 de diciembre de ese año. Posteriormente, el 23 de enero de 2026, habría suscrito un nuevo contrato por 30 millones de pesos.

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Diez contratos y $133 millones de suman a las pruebas

Algo a lo que también se sumó la denuncia de la senadora Sara Castellanos, de Salvación Nacional, que, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que identificaron contratos suscritos por Deicy Jiménez con diferentes entidades del Estado.

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Junto con la representante Carol, anunció una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para establecer si el expresidente Gustavo Petro habría intervenido o ejercido presiones para favorecer esas contrataciones.

"Ayer ya se prueba algo que no queda solamente en una denuncia, pero es una prueba y una evidencia muy clara Lo que afirma Daisy es que son contratos no solamente con ella, pero con más de 40 mujeres. Solo los contratos con Daisy llegan a $133 millones. O sea, aquí hay un debate muy grande. Pueden decir lo que sea de la vida privada del expresidente, pero es dinero público, y esa es la gravedad del asunto. O sea, con el dinero público, en la gravedad fiscal del país, el expresidente estaba haciendo estas cosas con los recursos públicos, eso es, eso se tiene que investigar" dijo.

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La congresista señaló que estos acuerdos estarían vinculados con diferentes entidades, entre ellas el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

"Hay registros del SECOP donde se han identificado 10 contratos. Eso está ahí en el SECOP, cualquier persona lo puede buscar, a nombre de Deicy con el Senado de la República, con la Superintendencia de Vigilancia, con seguridad privada, con el Ministerio del Interior, por el valor aproximado de 133 millones", explicó.

Deicy Jiménez
Deicy Jiménez.
Foto: Redes sociales

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