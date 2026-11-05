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Corte Suprema ordena inspección en el Senado para buscar contratos de Deicy Jiménez

La diligencia busca verificar las vinculaciones que tuvo la mujer en el Legislativo y contrastar sus declaraciones sobre los presuntos beneficios laborales que habría recibido en medio de los hechos denunciados en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Deicy Jiménez
Deicy Jiménez.
Foto: Redes sociales
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en la Secretaría del Senado para obtener los contratos que tuvo Deicy Jiménez en el Legislativo. La diligencia fue ordenada por el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala de Instrucción, en medio de la investigación por las denuncias sobre una presunta red de contratación pública a cambio de favores sexuales.

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Con esta inspección, la Corte busca establecer cuáles fueron las vinculaciones contractuales de Jiménez en el Congreso y verificar la información relacionada con los señalamientos que ha hecho contra el presidente Gustavo Petro y otras figuras políticas.

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Esto se da en medio de su denuncia, presentada hace un par de semanas, en la que sostuvo que el involucrado no solo era el expresidente, sino también que habría recibido beneficios laborales a través de una vinculación en la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces senadora María José Pizarro, a quien también mencionó en sus declaraciones.

A la par, se espera que este jueves acuda a la Fiscalía, acompañada de su nueva abogada, para entregar voluntariamente su teléfono celular. La Sala dispuso que un funcionario de la Corte esté presente para realizar una copia espejo del dispositivo y trasladar la información a la investigación.

Según su anterior abogado, Felipe Caballero, el teléfono contendría chats, videos y otros elementos que podrían respaldar el testimonio entregado por su defendida ante la Corte.

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Cabe recordar que hace una semana Jiménez declaró durante más de tres horas ante la Sala de Instrucción y aseguró que los presuntos ofrecimientos de contratos y beneficios laborales estarían relacionados con favores sexuales. También habló de supuestas recomendaciones de mujeres para ocupar cargos públicos y de comunicaciones que, según su versión, respaldarían sus señalamientos.

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Por su parte, Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro, anunció dos denuncias ante la Fiscalía: una contra Jiménez y otra contra el director del Dapre.

Ahora, la inspección en el Senado y la información que se obtenga del celular serán parte de los elementos que deberá examinar la Corte para contrastar las versiones y establecer si existieron las irregularidades denunciadas.

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