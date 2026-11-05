Ana Lucía González habría sido abusada desde su llegada a Colombia según adición de imputación

La Fiscalía General de la Nación adicionó a la imputación de cargos contra José Rojas Lares el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, dentro de la investigación por la muerte de Ana Lucía, una niña de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Inicialmente, al procesado se le habían imputado los delitos de feminicidio y acto sexual abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, nuevos elementos incorporados al proceso llevaron al ente acusador a ampliar la imputación para incluir el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado por las circunstancias de relación de familiaridad, integración permanente del núcleo doméstico y confianza.

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Durante la audiencia, el fiscal explicó que los nuevos hallazgos de Medicina Legal permitieron establecer que las conductas atribuidas al procesado no se habrían limitado a los actos sexuales descritos inicialmente. “Ingresa al baño donde estaba la menor niña y realiza actos de contenido sexual que ya fueron descritos en la imputación inicial como adición a esa narración los nuevos hallazgos de Medicina Legal permiten señalar que la conducta presentada no se ha limitado solamente a los actos sexuales previamente comunicados, sino que habían comprometido el acceso carnal con menor de 14 años”, señaló.

De acuerdo con la explicación entregada durante la audiencia, esta nueva hipótesis está sustentada en los resultados consignados en el informe pericial de biología forense y en el informe pericial de necropsia. En estos documentos se reportan hallazgos biológicos en las muestras examinadas y hallazgos físicos descritos por la médica forense durante el examen del cuerpo de la menor. Entre los elementos mencionados por el fiscal se encuentra una lesión en la cavidad oral y en el paladar, descrita dentro de los hallazgos compatibles con abuso sexual.



Con la adición, la imputación quedó planteada por la Fiscalía como un feminicidio agravado, acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado y, a su vez, acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. El fiscal también indicó que los hechos relacionados con las conductas sexuales se habrían presentado de manera sucesiva y que la investigación ubica estos episodios aproximadamente entre junio de 2026 y el 15 de septiembre de 2026, fecha señalada como el último evento antes de la muerte de la niña.

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Ana Lucía había sido sacada de su residencia, ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, por José Rojas Lares, quien era pareja sentimental de la hermana de la menor y actualmente permanece procesado por estos hechos, quien en audiencia también aceptó la práctica de pruebas de ADN.

La representación de víctimas, encabezada por el abogado Daniel Solarte, había solicitado la ampliación de la imputación a partir de los nuevos elementos forenses. El abogado sostuvo que esta adición busca que el procesado responda también por los delitos sexuales que se investigan y señaló que podría tener efectos en el término de la medida de aseguramiento y en la eventual pena.

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Por otra parte, la defensa de la familia de Ana Lucía hizo pública recientemente una denuncia sobre presuntas presiones ejercidas desde el centro penitenciario donde permanece recluido Rojas Lares. De acuerdo con lo señalado por Solarte, el procesado se habría comunicado telefónicamente desde el centro penitenciario de Cómbita con la hermana de la menor con el propósito de presionarla e inducirla a modificar su testimonio dentro del proceso.