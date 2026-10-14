Nuevos y desgarradores detalles del caso de Ana Lucía, la niña hallada en alcantarilla de Bogotá

A casi un mes del hallazgo del cuerpo de Ana Lucía, la menor de 9 años encontrada dentro de una alcantarilla en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, la investigación judicial por su crimen presenta avances fundamentales que confirman la gravedad de los hechos.

Según los resultados forenses dados a conocer por Medicina Legal y confirmados por el abogado representante de víctimas, Daniel Solarte, la niña fue víctima de delitos de índole sexual antes de ser asesinada.

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La menor había sido sacada de su residencia, ubicada en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, por parte de José Rojas Lares, quien era la pareja sentimental de su hermana y actualmente se encuentra procesado como el responsable de este crimen.

Hallazgos forenses y solicitud de ampliación de cargos

Los recientes dictámenes técnico-científicos de Medicina Legal confirmaron la hipótesis planteada por las autoridades en relación con las agresiones sexuales padecidas por la víctima antes de su muerte.



Con base en estos nuevos elementos, la representación legal de la familia solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que se realice una ampliación en la imputación de cargos contra el procesado. El abogado Daniel Solarte explicó que esta adición no solo busca que se juzgue a Rojas Lares por los delitos sexuales cometidos, sino que también permitirá extender el término de privación preventiva de la libertad y elevar la eventual condena en su contra.

Luz González es la hermana de Ana Lucía. Foto: Redes sociales y Blu Radio

Exclusión de segundos participantes en el crimen

En el desarrollo de las indagaciones judiciales, el ente fiscal logró avanzar en el esclarecimiento de la mecánica del delito. De acuerdo con el reporte oficial sobre el caso, las autoridades descartaron de manera definitiva la participación de una segunda persona en la ejecución de los hechos.

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Las evidencias acumuladas indican que el imputado habría actuado en soledad durante la sustracción de la menor en Cundinamarca, la agresión y la posterior ocultación del cadáver en el sistema de alcantarillado en el sur de la capital.

Menor hallada en alcantarilla de Ciudad Bolívar desapareció en Mosquera. Suministrada.

Denuncia por presiones e intimidaciones desde la cárcel de Cómbita

En medio de las diligencias, la defensa de la familia elevó una denuncia pública por presuntas presiones ejercidas desde el centro carcelario donde permanece recluido el sospechoso. Según detalló Solarte, José Rojas Lares se habría comunicado telefónicamente desde la centro penitenciario de Cómbita con la hermana de la menor para presionarla e inducirla a modificar su testimonio en el proceso.

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Ante esta situación de amedrentamiento, los familiares exigieron la adopción urgente de medidas de protección para garantizar la seguridad de la afectada, mientras la Fiscalía define los siguientes pasos procesales para lograr el esclarecimiento total de la violencia ejercida contra la niña y avanzar hacia la sanción penal correspondiente.

Escuche aquí la entrevista: