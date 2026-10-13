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Blu Radio  / Judicial  / Excandidato presidencial Santiago Botero, ‘Balín’, aparece en registro de deudores alimentarios

Excandidato presidencial Santiago Botero, ‘Balín’, aparece en registro de deudores alimentarios

La inscripción fue ordenada por una comisaría de familia y quedó registrada el pasado 11 de octubre, según el certificado expedido por el MinTIC.

Santiago Botero, candidato presidencial.jpg
Santiago Botero, excandidato presidencial 2026.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

El empresario y excandidato presidencial Raúl Santiago Botero Jaramillo, conocido como ‘Balín’, fue incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), según un certificado expedido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

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El Registro de Deudores Alimentarios Morosos es la base de datos en la que se inscribe a las personas que presentan incumplimientos en obligaciones alimentarias, de acuerdo con los procedimientos establecidos para ello.

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La inscripción se produjo por orden de una Comisaría de Familia y ha generado controversia por las obligaciones de manutención pendientes. El documento confirma que, tras consultar la base de datos oficial, el ciudadano figura en este registro. De acuerdo con la certificación, Botero Jaramillo tiene cuatro cuotas alimentarias en mora.

El certificado señala que la solicitud de inscripción en el REDAM fue realizada el 11 de octubre de 2026, fecha en la que también se expidió el documento en Bogotá. La información consignada corresponde a los datos reportados por la fuente responsable al momento de efectuar el registro.

Santiago Botero, precandidato presidencial
Santiago Botero, precandidato presidencial
Foto: Unsplash / X @Santiago1Botero

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En cuanto a la ubicación reportada, el documento indica que el domicilio actual o último conocido del ciudadano corresponde al departamento de Bolívar, Colombia. La certificación también precisa que su validez en el territorio nacional está sujeta a que los datos de identificación coincidan con los registrados en el documento.

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En este caso, el certificado del MinTIC acredita que Raúl Santiago Botero Jaramillo figura en el REDAM y reporta cuatro cuotas en mora.

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